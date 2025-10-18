Войната в Украйна:

Влече го на Изток: Служители на Тръмп тихомълком обсъждат среща с Ким Чен Ун

Служители на администрацията на Доналд Тръмп са обсъждали частно уговарянето на среща между американския президент и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, когато Тръмп посети Азия следващия месец, въпреки че мнозина са скептични, че това в крайна сметка ще се случи, съобщиха източници на CNN, запознати с въпроса.  Длъжностните лица все още не са извършили сериозното логистично планиране, необходимо за организиране на подобно посещение, казаха източниците, посочвайки факта, че не е имало комуникация между Вашингтон и Пхенян, каквато е имал Тръмп понякога по време на първия си мандат.

Интересът на Тръмп

Личният интерес на Тръмп към евентуална среща с Ким първоначално се е засилил, след като Тръмп е бил домакин на южнокорейския президент Лий Дже Мюнг в Белия дом през август, съобщиха източниците. По време на срещата им Лий официално е поканил Тръмп да присъства на срещата на министрите на търговията от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея и е предположил, че мястото би могло да предостави на Тръмп отлична възможност да се срещне с Ким, съобщи CNN по-рано.

Тръмп беше отворен към идеята, казвайки на Лий, че ще я проучи.

„Ще го направя и ще проведем разговори. Той би искал да се срещне с мен“, каза Тръмп за севернокорейския лидер. „Очакваме с нетърпение да се срещнем с него и ще подобрим отношенията.“

Готов ли е Ким на такава среща?

От своя страна, Ким също изрази готовност да седне с Тръмп по време на реч пред севернокорейския парламент миналия месец, според коментари, разпространени от севернокорейските държавни медии. ОЩЕ: Ким поздрави Путин за рождения му ден: Тесни другарски връзки и вечна дружба

