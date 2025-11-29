Войната в Украйна:

С такава корупция в Украйна е невъзможно да се спечели войната: Американска конгресменка

29 ноември 2025, 17:44 часа
"Невъзможно е да се спечели войната с това ниво на корупция." Това написа в социалната мрежа Х конгресментката републиканец Виктория Спарц, която още в началото на войната нарече вече бившия ръководител на офиса на Зеленски Андрий Ермак "постоянен вътрешен проблем" за президента на Украйна. Тя пише, че решението за неговото отстраняване от длъжност е отнело твърде много време на украинския народ.

"Спомням си всички злобни атаки от страна на естаблишмънта, корумпираните медии и правителството на Зеленски, които ме нарекоха "прокремълски" настроена, защото исках контрол върху помощта на САЩ за Украйна. За съжаление, големи пари се печелят от кръвта на хората", пише Спарц.

Още: Указ на Зеленски: Ето кой заема мястото на уволнения Ермак в делегацията за преговори

Ермак, който е разследван от Независимото антикорупционно бюро за борба с корупцията на Украйна, подаде оставка вчера от поста си, след като стана ясно, че фигурира в материалите по скандала под кодовото име "Али Баба". Вчера сутринта домът на Ермак в правителствения квартал в Киев бе претърсен, а самият бивш приближен на Зеленски обяви, че ще отиде на фронта, но без да даде повече подробности.

Още: Ермак: Отивам на фронта. Отвратен съм - тези, които знаят истината, не ме защитиха

