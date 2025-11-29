С такава корупция в Украйна е невъзможно да се спечели войната: Американска конгресменка

"Невъзможно е да се спечели войната с това ниво на корупция." Това написа в социалната мрежа Х конгресментката републиканец Виктория Спарц, която още в началото на войната нарече вече бившия ръководител на офиса на Зеленски Андрий Ермак "постоянен вътрешен проблем" за президента на Украйна. Тя пише, че решението за неговото отстраняване от длъжност е отнело твърде много време на украинския народ.

"Спомням си всички злобни атаки от страна на естаблишмънта, корумпираните медии и правителството на Зеленски, които ме нарекоха "прокремълски" настроена, защото исках контрол върху помощта на САЩ за Украйна. За съжаление, големи пари се печелят от кръвта на хората", пише Спарц.

Ермак, който е разследван от Независимото антикорупционно бюро за борба с корупцията на Украйна, подаде оставка вчера от поста си, след като стана ясно, че фигурира в материалите по скандала под кодовото име "Али Баба". Вчера сутринта домът на Ермак в правителствения квартал в Киев бе претърсен, а самият бивш приближен на Зеленски обяви, че ще отиде на фронта, но без да даде повече подробности.

