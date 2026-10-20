"Доходите им биха се увеличили": Тръмп ще сменя и името на американски щат

"Ню Мексико трябва незабавно да смени името си на Ню Америка". Такова предложение направи в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп.

"Ние не сме Мексико, ние сме Съединените американски щати! Името би добавило голяма стойност и престиж към щата! Стойностите на жилищата и доходите биха се увеличили, и вие бихте били още по-горди, докато отдавате чест на нашето красиво американско знаме! Може би дори изопачените избори, с които Ню Мексико е известно, отново биха станали честни", написа още Тръмп.