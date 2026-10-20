Тръмп е отворен към идеята за тристранна среща със Си и Путин (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че е съгласен да вземе участие в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс. Тръмп уточни, че подобна среща би могла да бъде фокусирана върху денуклеаризацията.

“Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване“, заяви американският президент пред репортери пред Белия дом. “Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем“, добави той.

Trump: If Putin and Xi want a trilateral meeting in China, I would like to have it. https://t.co/AEZ6T0PvBh — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

По-рано днес Кремъл заяви, че Путин, Тръмп и Си биха могли да проведат “тристранна среща в кулоарите“ на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) следващия месец в Китай и че потенциална среща “е била обсъждана“ по време на разговорите. Тръмп каза също, че не е сигурен дали ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на среща в Азия следващия месец, като заяви пред журналисти, че не е сигурен дали някой изобщо е поискал такава среща.