Доналд Тръмп очаква мир между Русия и Украйна още тази седмица

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че се надява, че Русия и Украйна ще успеят да сключат мирно споразумение тази седмица. Това гласи публикация на американския държавен глава в неговата социална мрежа "Трут соушъл" (Truth Social), цитирана от Франс прес.

Тръмп обещава, че двете страни в конфликта ще имат възможност за големи бизнес начинания със Съединените щати, ако подпишат примирие. Американският държавен глава обаче не дава допълнителни подробности в поста си относно напредъка в мирните преговори.

Нещо повече - Тръмп пак повтаря едни и същи мантри, заключващи се до "всички са виновни". Байдън и Зеленски можели да я спрат, а Путин не трябвало изобщо да я почва - нещо, което американският президент казва толкова пъти, че дори децата в детската градина се умориха да го слушат:

Trump claims Putin, Biden, and Zelensky are all responsible for the war in Ukraine. According to him, Putin shouldn’t have started it, Biden missed the chance to stop it, and Zelensky could also stopped it.



He added there will be "very good proposals" for resolving the… pic.twitter.com/dU0oXx8871