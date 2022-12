Доналд Тръмп пусна в продажба своя колекция от дигитални картички (СНИМКА)

Така той опроверга очакванията, че ще направи политическо изявление – например, като обяви свой кандидат за вицепрезидент на предстоящите през 2024 г. избори.

Картичките дори не са отпечатани на хартия, а са само дигитални. Купувачите могат да ги изпращат на своите телефони или компютри. Те изобразяват моменти от живота и кариерата на бившия президент. На тях Тръмп е нарисуван като супергерой, астронавт и каубой.

Just when you thought this grifter couldn't humiliate himself any more than he already has, there's this. THIS is what the big announcement was. pic.twitter.com/npsjPNYpBA