Доналд Тръмп удостоява посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

11 септември 2025, 21:09 часа 260 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че скоро ще удостои посмъртно Чарли Кърк с Президентския медал на свободата. Думите му дойдоха по време на церемония в Пентагона по случай годишнината от атентатите на 11 септември, предаде АФП. Тръмп описа своя близък съюзник, застрелян на 10 септември по време на публична лекция, като „гигант на своето поколение“ и „защитник на свободата“. Тръмп добави, че връчването на най-високото гражданско отличие в САЩ ще бъде съпроводено от „много голямо множество“ присъстващи.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отмени пътуването си до Ню Йорк за възпоменателните събития за атентатите от 11 септември и вместо това отпътува за Юта, за да посети скърбящото семейство на Кърк.

В Пентагона министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви: „Животът, примерът и дори смъртта на последователя на Христос и американски патриот Чарли Кърк ми вдъхват надежда“. „Както и за жертвите на 11 септември, и за теб няма да бъде забравено“, добави Хегсет, обръщайки се към паметта на Кърк, който беше фатално прострелян по време на събитие в университет в щата Юта.

Убийството — описано от ФБР като „целенасочен акт“ — разтърси нацията, която и без това преживява дълбоки политически напрежения едва половин година след началото на втория мандат на Тръмп. ФБР все още е по следите на извършителя, но твърди, че разполага с оръжието, с което е бил убит Кърк. 

Елин Димитров
