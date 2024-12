ЕК все пак сключи търговското споразумение с Меркосур

Европейската комисия (ЕК) и южноамериканският търговски блок Меркосур обявиха, че са сключили споразумение за свободна търговия след продължили почти 25 години преговори, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Споразумението ЕС-Меркосур "бележи началото на нова история", написа председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" (X). Тя е в Уругвай за срещата на върха на страните от Меркосур.

Още: На финала на сделката Меркосур: Фон дер Лайен на среща с южноамерикански лидери

Председателят на ЕК и президентите на Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай дадоха обща пресконференция след сключването на споразумението.

This agreement is a win for Europe.



30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.



Many more will follow.



EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.



And our 🇪🇺 health and food standards remain untouchable ↓ https://t.co/Swp66exJrY