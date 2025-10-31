Любопитно:

"Хората искат справедливост": Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

31 октомври 2025, 19:09 часа 219 прочитания 0 коментара
"Хората искат справедливост": Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

„Скандалното решение на Врачанския окръжен съд, да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост“. Това гласи позиция на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Напомня се, че делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем  за това, че на 26 октомври т. г.,  е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.

Ето и останалата част от позицията:

„Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати! Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение.

Но практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост.

Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ВСС Шофьор Делян Пеевски блъснат пешеходец съд Инспекторат към ВСС
