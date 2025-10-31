"Хората искат справедливост": Пеевски сезира Инспектората към ВСС заради пуснат на свобода шофьор, прегазил пешеходец

„Скандалното решение на Врачанския окръжен съд, да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост“. Това гласи позиция на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Още: "Не съм докосвал това момче и ще го докажа": Станимир Хасърджиев с първи думи след ареста (ВИДЕО)

Напомня се, че делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем за това, че на 26 октомври т. г., е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция.

Ето и останалата част от позицията:

„Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати! Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение.

Още: Окончателно: Убиецът на Ферарио Спасов получи 9 години затвор

Но практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост.

Още: Рекордьор: Осъдиха за 39-и път мъж от Монтана

Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване“.