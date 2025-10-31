Инфаркт порази 10-годишно момиче в училище

10-годишно момиче почина, след като се срина в училищния си двор в Аспропиргос, Западна Атика, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Трагедията се е случила около обяд в 10-то основно училище, докато момичето се е разхождало около баскетболно игрище. След като припаднала, момичето било откарано с линейка – с полицейски ескорт – в болница „Триасио“, където лекарите се опитвали да я реанимират повече от 20 минути.

Първоначалните данни показват, че е получила инфаркт.

В изявление Министерството на образованието заяви, че по време на инцидента ученикът не е участвал в час по физическо, както беше съобщено по-рано, а е обикалял баскетболното игрище. Министерството добави, че медицинското досие на ученика не показва здравословни проблеми и позволява неограничена физическа активност.

Според изявлението, учителят по физическо възпитание в училището незабавно се е обадил на училищната медицинска сестра, която се е втурнала да окаже първа помощ, използвайки CPR, а на мястото на инцидента е била изпратена и линейка. ОЩЕ: Учени: Този признак на инфаркт и инсулт се проявява при 99% от пациентите няколко години по-рано