Войната в Украйна:

Двама граждани са обвинени във военни престъпления в Хърватия

31 октомври 2025, 17:41 часа 155 прочитания 0 коментара
Двама граждани са обвинени във военни престъпления в Хърватия

Окръжната прокуратура в хърватския град Сплит е повдигнала обвинителен акт срещу двама бивши членове на Югославската народна армия (ЮНА), които са с двойно гражданство в Хърватия и Сърбия. Те са обвинени задочно във военни престъпления срещу хърватски цивилни в района на Дрниш през 1991 г., предава хърватското издание "Индекс".

Подсъдимите, родени през 1964 и 1965 г., според обвинителния акт са били членове на „221-ва моторизирана бригада от 2-ри батальон на ЮНА“.

Обвинението твърди, че те са били във временно окупираните Сиверич, Бадан и Дрниш, по време на въоръжения конфликт между ЮНА и паравоенните формирования на т. нар. Република Сръбска Краина с въоръжените сили на Република Хърватия. ОЩЕ: Македонска партия призова за бойкот на певци от бивша Югославия

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Югославия Хърватия Сърбия военни престъпления информация 2025
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес