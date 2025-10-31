Двама граждани са обвинени във военни престъпления в Хърватия

Окръжната прокуратура в хърватския град Сплит е повдигнала обвинителен акт срещу двама бивши членове на Югославската народна армия (ЮНА), които са с двойно гражданство в Хърватия и Сърбия. Те са обвинени задочно във военни престъпления срещу хърватски цивилни в района на Дрниш през 1991 г., предава хърватското издание "Индекс".

Подсъдимите, родени през 1964 и 1965 г., според обвинителния акт са били членове на „221-ва моторизирана бригада от 2-ри батальон на ЮНА“.

Обвинението твърди, че те са били във временно окупираните Сиверич, Бадан и Дрниш, по време на въоръжения конфликт между ЮНА и паравоенните формирования на т. нар. Република Сръбска Краина с въоръжените сили на Република Хърватия. ОЩЕ: Македонска партия призова за бойкот на певци от бивша Югославия