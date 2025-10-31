Любопитно:

Украйна спря тока, парното и топлата вода в руския град Орел с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 19:00 часа
Украйна е изстреляла ракети "Нептун" и с тях е поразила Орловската ТЕЦ в Русия. Това обявиха военноморските сили на Украйна (ВМС). Руският град Орел се намира на 200 километра от границата с Украйна - Още: Украйна отговори на руския въздушен терор: С мощен удар по Орловската ТЕЦ и важна ел. подстанция (ВИДЕО)

Освен това, украинските ВМС казват и, че са използвали същите ракети, за да извадят от строя Новобрянската електрическа станция.

Сутринта на 31 октомври губернаторът на Орловска област Андрей Кличков призна, че имало атака, след като първо обяви ракетна опасност, но впоследствие написа в официалния си канал в Телеграм, че отломки от дронове паднали на територията на ТЕЦ-а и причинили щети на енергийно оборудване. Малко след това Кличков призна друго: "Специалисти извършват ремонт на главния тръбопровод на топлоелектрическата централа, повреден от удар с дрон. Това ще наложи ограничаване на подаването на топла вода и енергия за парно до сгради в районите "Советски", "Железнодорожни" и "Северен" в Орел. Ремонтите ще бъдат завършени до тази вечер". А в 16:33 часа Кличков съобщи още новини в канала си в Телеграм, които не са окуражителни: "Възстановителните работи по повредената инфраструктура продължават. Обобщение е насрочено за 19:00 ч. След това ще се върна в офиса си и ще се включа на живо във ВКонтакте, за да споделя цялата информация".

