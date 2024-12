Електропровод се взриви, жена пострада (ВИДЕО)

Електропровод се взриви под тротоар в столицата на Перу. Ранена е преминаваща жена, която пропада в шахтата.

Експлозията е причинена от проблем с поддръжката на кабели, което е довело до електрическо претоварване.

Местни медии съобщиха, че състоянието на ранената жена е стабилно, а енергийната компания заяви, че не носи отговорност за инцидента.

An electrical unit exploded beneath a sidewalk in the capital of Peru, injuring a passing woman



The explosion was reportedly caused by a potential maintenance issue with a cable, leading to an electrical overload.



Local media reported that the injured woman's condition is…