Ердоган преди срещата си с Тръмп: Силата на мюсюлманската общност в САЩ ще бъде източник на увереност

В навечерието на срещата си с американския президент Доналд Тръмп турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази убеждението си, че силата на мюсюлманската общност в САЩ ще бъде „източник на увереност и смелост за всички мюсюлмани по света“. Двамата ще се срещнат в четвъртък, като Ердоган заяви, че ще имат възможност да обсъдят много важни въпроси по време на посещението му. В момента Турция провежда консултации с президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип относно регионалните развития, особено кризата в Газа, войната между Русия и Украйна и Сирия, предаде Анадолската агенция.

Турско-американското партньорство

„Благодарение на дългогодишното ми приятелство с Тръмп, ние развихме взаимна воля да разрешим определени въпроси от нашия дневен ред“, добави той.

По време на втория мандат на Тръмп „нашите контакти се засилват и институционалният диалог набира скорост“, каза той по време на речта си на вечеря, организирана от Турско-американския национален ръководен комитет (TASC) в Ню Йорк.

Отбелязвайки настоящата обстановка, „където се наблюдава поляризация в различни области, от дипломацията и сигурността до икономиката и технологиите“, президентът Ердоган подчерта значението на солидарността между Анкара и Вашингтон, наричайки връзките „по-незаменими от всякога“. ОЩЕ: Апетит за F-35 и кой ще е пръв при Тръмп: Гърция и Турция преди срещата между Мицотакис и Ердоган

„Продължаваме усилията си за развитие на турско-американските отношения, основани на съюзничество и стратегическо партньорство. Сътрудничеството между нашите страни се диверсифицира и задълбочава в много области като сигурност, търговия, инвестиции, енергетика и образование“, добави той.

Засегнавайки значителния принос на посланика на САЩ в Турция Том Барак за тази „атмосфера с неговите искрени усилия“, Ердоган заяви, че Турция е решена да увеличи обема на двустранната търговия до 100 милиарда долара и да засили взаимните инвестиции.

Ислямофобията

В речта си президентът Ердоган обърна специално внимание на тревожния ръст на ислямофобията и културния расизъм по света през последните години.

"Докато Турция продължава да говори истината, да защитава мира и справедливостта в своя регион и да се застъпва за потиснатите – особено в Газа – броят на кампаниите, насочени към заглушаване и сплашване както на Турция, така и на самия нея", се е увеличил, заяви президентът Ердоган.

"Анкара нито ще се поддаде на подобни кампании, нито пък „никога ще се поддаде на натиск“, добави той.

„Всеки, който очаква от Тайип Ердоган или Турция да толерират потисничеството или да мълчат пред лицето на кланетата, си губи времето", заяви Ердоган. По думите му никаква власт, лоби или дезинформационна кампания не може да спре Турция да говори истината. ОЩЕ: Кибератака с ислямофобско послание остави британски гари без безплатен интернет