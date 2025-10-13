Тръмп се тревожи за жените на токчета в Белия дом (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изглежда се е разтревожил за жените на токчета, които посещават Белия дом. Ето защо той е павирал тревна площ. По думите му, когато е тревната площ е мокра, представлява проблем за жените на токчета. „Петите им проникват право в тревата, около 10 сантиметра дълбоко“, каза Тръмп преди известно време в интервю за The Spectator. Това не е единственото му нововъведение, той е поискал поставянето на чифт пилони за знамета.

Белият дом ще има бална зала

През юли беше обявен строителен проект за замяна на Източното крило с бална зала, който според Тръмп ще струва приблизително 200 милиона долара.

Миналия месец Тръмп заяви в интервю за NBC News, че балната зала ще бъде „малко по-голяма“ от първоначално планираната и ще побере 900 души вместо 650, както Белият дом прогнозира в изявление от юли относно строителния проект. ОЩЕ: В Сан Франциско премахват имената на Вашингтон и Линкълн от имената на училищата

Иска Джордж Вашингтон да не позеленее

Последното нововъведение е преместването на бронзова статуя на Джордж Вашингтон, предаде NBC News.

Тази седмица Белият дом добави голяма статуя на Джордж Вашингтон към Розовата градина по изрично искане на президента Доналд Тръмп, според федерален служител и един служител на Белия дом.

Бронзовата статуя, която принадлежи на Националната паркова служба, беше преместена от паметника на Вашингтон на новото си място. Статуята от 1992 г. е репродукция, направена от отливка на оригиналната бяла мраморна статуя, която се намира в Капитолия на щата Вирджиния.

Оригиналната мраморна статуя е изработена от френския художник Жан-Антоан Удон и се смята, че е единствената, направена от маска на Вашингтон.

Бронзовата версия беше видима за обществеността доскоро, като около 250 000 души посещаваха Монумента на Вашингтон всяка година. Тя беше инсталирана по време на ремонт в края на 90-те години на миналия век. Статуята е подготвена за живот на открито и стои от другата страна на преосмисления вътрешен двор на Розовата градина.

Притеснително е, че излагането на външни фактори може да промени цвета ѝ, който сега е наситен бронз. Окисляването може да доведе до нейното позеленяване.

STANDING TALL: The White House moves a large bronze statue of George Washington to the Rose Garden at the request of President Trump. pic.twitter.com/KZIQ4BsBz8 — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

Експертите казват, че Статуята на свободата някога е била със същия цвят, но времето и излагането на външни фактори са довели до зеленикавата ѝ външност. Забележително е, че първият президент на страната никога не е живял в Белия дом. Наследникът на Вашингтон, Джон Адамс, е първият жител като президент. ОЩЕ: Откриха череши с мистериозна течност на 250 г. в скривалище на Джордж Вашингтон