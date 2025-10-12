Над 40 загинали, десетки изчезнали: Мексико брои жертвите след пороите

Смъртоносни наводнения и свлачища удариха няколко щата в Мексико след дни на проливни дъждове, причинили мащабни щети върху домове, пътища и електропреносни мрежи.

По информация на властите, повече от 40 души са загинали, а десетки се водят изчезнали. Най-тежко пострадали са щатите Веракрус, Пуебла, Идалго и Керетаро, където цели населени места са частично отрязани от света.

Най-тежко засегнати региони

В щата Веракрус са регистрирани 15 смъртни случая, а в Пуебла – девет. В Идалго властите съобщават за 16 жертви, докато в Керетаро има един загинал.

Наводненията са засегнали над 117 общини, като в редица райони са разрушени мостове, пътища и обществени сгради.

„Работим денонощно за издирването на изчезналите и осигуряване на подслон за засегнатите семейства“, заяви представител на мексиканската гражданска защита, цитиран от местни медии.

Опасност от нови свлачища

Метеоролозите предупреждават, че почвата в планинските райони е вече прекалено наситена с вода и съществува висок риск от нови свлачища и преливане на реки.

Хиляди хора са били евакуирани в кризисни центрове, като армията и спасителните екипи продължават издирвателните операции под тежки условия.

Властите призовават за бдителност

Правителството на Мексико обяви, че ще предостави спешна хуманитарна помощ, включително храна, питейна вода и медикаменти.

„Предизвикателствата са огромни – имаме разрушени пътища, липса на достъп до селски райони и прекъснати комуникации. Ще отнеме време да възстановим нормалния живот“, заяви представител на вътрешното министерство.

Мексиканският Червен кръст и доброволчески организации вече разпределят помощи в засегнатите области, докато се очакват допълнителни международни дарения, предава БТА.