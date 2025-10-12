За света е суперзвезда, но за Тръмп е трън в очите: Защо Бед Бъни разгневи Белия дом с участието си на Супербоул?

"Мисля, че е абсолютно нелепо" - така Доналд Тръмп коментира избора на пуерториканската звезда Бед Бъни за най-гледаното шоу в американския ефир - това на полувремето на Супербоул.

"Никога не съм го чувал", добави Тръмп по адрес на изпълнителя. Но всъщност надали е така. Американският президент би трябвало да е уведомен, че Бед Бъни е един от най-популярните музиканти в момента - албумът му "Un Verano Sin Ti" държи рекорда за най-много слушания в платформата “Спотифай", концертите му също се радват на нечувани успехи.

Но как пуерториканският изпълнител натрупа такава известност и защо тя дразни Тръмп?

Още: Спечелилата Нобеловата награда за мир я посвети на Тръмп и народа на Венецуела

От Пуерто Рико до върховете на класациите

Бенито Антонио Мартинес Окасио е роден през 1994 г. в Пуерто Рико. Сценичният му псевдоним Бед Бъни (от английски: лошо зайче) е вдъхновен от негова детска снимка, на която изглежда сърдит, докато е облечен в костюм на заек. Той публикува музиката си в платформата Soundcloud още докато е в университет, а през 2016 г. песента му "Soy Peor" става хит и му осигурява договор със звукозаписно студио. През следващите години колаборациите му с други популярни изпълнители като Карди Би, Джей Балвин, Дрейк и Росалия го изстрелват до върховете на музикалните класации.

Днес мнозина го наричат "краля на латиноамериканския трап". Бед Бъни вече е носител и на три награди "Грами". Той освен това определено знае как да привлича внимание в социалните мрежи и да поддържа автентична връзка с феновете си - в профила си в Инстаграм Бед Бъни има 49,5 милиона последователи, а в ТикТок още 35 милиона.

Извън специфичната му музика - комбинация от регетон, трап, денсхол, хип-хоп и други карибски ритми, той печели почитатели и с откритото си отношение за пуерториканския си произход, социалната справедливост, както и позициите си в подкрепа на правата на жените и ЛГБТИ общността.

Още: Бед Бъни ще е звездата на полувремето на Супербоул през 2026 г.

Гласът на Пуерто Рико

"Това, което чувствам, е отвъд мен самия", каза Бед Бъни, когато беше обявено, че ще пее на Супербоул. "То е за всички преди мен, които са извървели безброй километри, за да мога аз да съм тук сега. За моите хора, моята култура, нашата история."

"Той не е американски изпълнител", погрешно съобщи водещата на Фокс Нюз Томи Ларън. Всички, родени в Пуерто Рико, всъщност са американски граждани. Такъв е и Бед Бъни.

Снимка: Getty images

Грешката на водещата на консервативната медия подчертава сложният статут на острова. Като американски граждани пуерториканците могат да работят и учат в САЩ и да се движат свободно. Те попадат в юрисдикцията на федералното законодателство и плащат социални осигуровки за американските системи. Не могат обаче да гласуват на избори, освен ако не живеят в континентална Америка. Последното преброяване показва, че населението на карибския остров е около 5,8 милиона.

По време на един от митингите за предизборната кампания на Тръмп стендъп комик, който се застъпваше за него, нарече Пуерто Рико "плуващ остров от боклук в средата на океана". Въпреки че Тръмп се разграничи от коментара, това предизвика Бед Бъни да спре да спазва дистанция от политиката и да обяви публично, че ще подкрепи Камала Харис на изборите.

Почитателите на Тръмп не одобряват

Привържениците на движението MAGA сега са ядосани, че Националната футболна лига е поканила Бед Бъни на Супербоул. Най-голямото спортно събитие в САЩ по традиция се смята за обединяващ момент от годината, но сега някои фенове казват, че ще го бойкотират.

Консервативният политически коментатор Бени Джонсън обобщи в Х защо привържениците на MAGA имат проблем с Бед Бъни - "огромна омраза към Тръмп, активист срещу ICE (имиграционните власти в САЩ), няма песни на английски. NFL се самоунищожава всяка година", твърди Джонсън.

Много от недоволните сега не бяха щастливи и след тазгодишното изпълнение на рапъра и носител на "Пулицър" Кендрик Ламар, който отдели време в шоуто си за критика срещу авторитаризма в САЩ.

Закани и опити за сплашване от администрацията

Министърката на националната сигурност Кристи Ноем обяви, че агентите на ICE "ще са навсякъде" на Супербоула през 2026 г. Ноем заплаши също, че NFL "няма да могат да спят нощем" заради решението да поканят Бед Бъни. По-рано пуерториканският изпълнител беше обявил, че турнето му не е стигнало до континенталните САЩ, защото се е притеснявал, че агентите на ICE ще преследват феновете му.

През последния уикенд Бед Бъни беше и водещ на първия епизод от новия сезон на легендарното шоу "Събота вечер на живо". В монолога си певецът каза няколко изречения на испански и завърши на английски: "Ако не разбрахте какво казах, имате четири месеца да се научите", пошегува се той - до февруари, когато е Супербоул. Изпълнението на Бед Бъни ще е историческо - първото, което ще бъде изцяло на испански.

"Това е добър момент да вкараме за гласуване закона за обявяването на английския за официален език на Америка", заяви републиканката Марджъри Тейлър Грийн след участието на Бед Бъни в телевизионното шоу. Тръмп всъщност вече подписа такъв президентски указ през март.

В същото време Бед Бъни е слушан дори повече в последните седмици, а наблюдатели смятат, че решението на NFL не е толкова свързано с изразяване на политическа позиция, а с най-добрия начин да си осигурят възможно най-висок рейтинг. Политическото отражение на шоуто на Бед Бъни обаче може да отекне дълго, след като музиката на Супербоул спре.

Източник: "Дойче веле"