"Гласът ми няма да бъде заглушен": Полицаи нахлуха в дома на голям политически противник на Тръмп (ВИДЕО)

Федерални агенти нахлуха в дома на конгресмена Илхан Омар, която е една от най-яростните критици на Доналд Тръмп. Сутринта на 12 октомври агенти на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ пристигнаха в дома на политика от Демократическата партия Илхан Омар във Вашингтон, окръг Колумбия. Претърсването беше проведено като част от федерално наказателно разследване.

🚨 Federal agents raid the home of Congresswoman Ilhan Omar — one of Trump's most prominent critics On the morning of October 12, US Department of Homeland Security agents arrived at the Washington, D.C., home of Democratic Congresswoman Ilhan Omar. The search was conducted as part of a federal criminal investigation. The Department of Justice confirmed that agents were acting under a court-authorized search warrant. According to US media reports, the investigation may be related to Omar's immigration records dating back to her childhood. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Министерството на правосъдието потвърди, че агентите действат по съдебна заповед за претърсване. Според американски медийни доклади разследването може да е свързано с имиграционните документи на Омар, датиращи от нейното детство.

Реакцията на Омар

По-късно самата Омар публикува на профила си в Х коментар по случая. "Добре съм. Но не се заблуждавайте - това е опит да се вземат на мушка политическите противници и да се превърне федералната полиция в оръжие. Цели десет години Тръмп ме взема на мушка с безпочвени лъжи и кампании за опетняване. Това е просто последната ескалация в неговата кампания за политическо заплашване. Но гласът ми няма да бъде заглушен", написа тя в социалната мрежа.

Враждата между двамата датира още от първия мандат на Тръмп

През 2019-а година коментари на Доналд Тръмп срещу Омар доведоха до смъртни заплаха срещу нея, предаде тогава BBC. Според нея, Тръмп подклажда "крайнодесен екстремизъм" и президента трябвало "да престане веднага".

Твърденията за нови смъртни заплахи дойдоха, след като лидерът на демократите в Камарата на представителите Нанси Пелоси обяви, че засилва охраната на мюсюлманката Илхан Омар заради по-голяма опасност за сигурността ѝ след постинг от Тръмпм предаде БГНЕС.

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Всичко започна, след като Доналд Тръмп публикува извадка от реч на Илхан Омар пред мюсюлмани, която може да се разчете като омаловажаване на терористичните атаки срещу кулите близнаци в Ню Йорк през 2001 година. Извадката беше придружена от кадри как самолетите се забиват в кулите, а Тръмп написа с големи букви "НИЕ НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВИМ".

Илхан Омар обвини президента в манипулация, а демократите подчертаха, че 20-минутната реч, в която Омар разисква спазването на гражданските права на американците мюсюлмани след 11 септември, не може да се определи като омаловажаване на терористичните атаки.

Тръмп не отстъпи и написа, че Илхан Омар е "извън контрол". Конгресменът обаче отвърна: "Откакто президента написа този туит в петък вечерта се увеличиха директните заплахи към живота ми. Много от тези заплахи изрично споменават видеото на президента".