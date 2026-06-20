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Голям пожар със загинал в луксозен хотел в Доминиканската република

20 юни 2026, 15:09 часа 322 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Голям пожар със загинал в луксозен хотел в Доминиканската република

Италианската гражданка Франческа Валентино загина при пожар в луксозен хотел на плажа в Доминиканската република - в курорта Браво Вива Доминикус в град Баяибе, предадоха италианската новинарска агенция АНСА и БТА. Тя е загубила съзнание, след като е вдишала дим при пожара, и е колабирала на плажа, където заедно с други гости на хотела се е втурнала, за да се спаси от огъня.

1700 туристи са евакуирани

От хотела са били евакуирани 1700 души, като сред тях са 285 италианци. 

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Италиански дипломатически представители продължават да оказват помощ на съгражданите си, посочва АНСА. Правителството на Доминиканската република изпрати ръководителя на службата за гражданска защита и двама министри на мястото на бедствието. Засега не се съобщава за други жертви, пряко или косвено свързани с пожара. Води се разследване. 

"Изказвам съболезнованията си за трагичната смърт на нашата съгражданка Франческа Валентино при пожара в Баяибе. Една почивка се превърна в трагедия“, заяви министърът на туризма на Италия Джанмарко Маци, цитиран от АНСА. 

Първият извънреден полет за граждани на Италия, които са били гости на опожарения хотел, ще извози 130 души и ще бъде днес. Самолетът ще кацне в италианския град Верона. 

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Най-малко 10 души от гостите на хотела са потърсили медицинска помощ, отбелязва доминиканският в. "Листин Диарио", цитиран от ДПА. Засега е известно, че освен италианци, в хотела е имало също така французи и аржентинци. 

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Пожарът се е разпространил бързо заради някои от материалите, с които е построен хотелът, и вятъра, посочи ръководителят на службата за гражданска защита на Доминиканската република Хуан Мануел Мендес.

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Италия евакуация Доминиканска република пожар туристи
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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