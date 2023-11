Гутереш отиде при пингвините (ВИДЕО и СНИМКИ)

Причината за неговото съществуване е климатичната криза.

"Биоразнообразието е от съществено значение за оцеляването на човека. Но в Антарктика - и по света - флората и фауната са застрашени от климатичната криза. Трябва да защитим нашия общ дом в името на планетата и поколенията, които ще дойдат след нас", написа Гутереш.

В социалните мрежи се запитаха дали това е най-важното посещение. В израелски акаунти дори се появиха колажи с Гутереш като пингвин и дори го наричат "Пингвинът Гутереш".

Припомняме, че наскоро имаше напрежение между Израел и Гутереш след думите му, че „нападението на Хамас срещу Израел от 7 октомври "не се е случило във вакуум". Това предизвика острата реакция на израелския постоянен представител в ООН, който дори обяви, че Гутереш "губи връзка с реалността" и поиска неговата оставка. ОЩЕ: Войната в Израел: Тел Авив на война с Антониу Гутереш, понесе PR удар със заложничка (ВИДЕО)

In Antarctica, I saw for myself&heard from scientists how ice loss is accelerating in dangerous ways.



Climate change is wreaking havoc. Fossil fuels are the main culprit.



At #COP28, leaders must act to limit global temperature rise to 1.5°C&end the fossil fuel age. pic.twitter.com/fvqABUfE3k