Гватемала обяви извънредно положение

Извънредно положение бе обявено в Гватемала от президента Бернардо Аревало. Целта е да се увеличат правомощията на властите в борбата с бандите, които убиха осем полицаи и през последните дни превзеха няколко затвора в централноамериканската страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Реших да обявя извънредно положение на цялата територия на страната за 30 дни, за да гарантирам защитата и сигурността на гватемалците", заяви Аревало в обръщение.

Държавният глава обяви също, че полицията е поела контрола над затворите, където от събота членове на банди държаха десетки хора като заложници.

В края на миналата година президентът обяви извънредно положение в две области в западната част на страната, след като въоръжени мъже нападнаха военен пост и полицейски участък, прекъснаха пътища и отвлякоха автобуси, при което загинаха най-малко петима души.

Извънредното положение ограничава правата на събрания на открито, публични демонстрации и събития. То позволява разпускането със сила на всякакви неразрешени събрания, групи или публични демонстрации, особено такива, при които се използват оръжия или се извършват прояви на насилие. Освен това се ограничава правото на протести, които засягат свободното движение или обществените услуги и се ограничава правото на носене на оръжие.