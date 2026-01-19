Хайде да си купим Калифорния: Петиция в Дания набира скорост

Откритите и нагли аспирации на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия вече срещат отпор не само на ниво политика и дипломация, но и на ниво открити подигравки. Скоро след като стана президент на САЩ, Тръмп си постави за цел да присъедини Гренландия, част от Кралство Дания, към САЩ, но от началото на 2026 година вече действа отвъд думи, със заплаха да налага мита - ОЩЕ: Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Реакцията, особено на Дания, е показателна - след като през почивните дни (17-18 януари) имаше протести, вече над 280 000 датчани са подписали петиция за закупуване на Калифорния от САЩ. Авторите на петицията обещават да донесат датската hygge (концепцията за уют) в Холивуд, да построят велоалеи в Бевърли Хилс и да продават smørrebrød (вид датски сандвичи) на всеки ъгъл.

Петицията е сатирична и всъщност съществува от около година, но по очевидни причини сега бързо набра популярност. В случая обаче въпросът с Калифорния не е толкова еднозначен, защото неведнъж през годините се е стигало до по-шумно говорене дали щатът не може да се отдели и да стане самостоятелна държава.

Междувременно, популярният британски журналист Пиърс Морган поиска Великобритания да си върне САЩ и щатите пак да са част от британското кралство. Защо - за да се подобри британската сигурност. Ако САЩ не се върнат, да им наложим мита, пошегува се Морган.

