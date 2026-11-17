Мащабна кибератака компрометира платформата за уеб тестове Optimizely и от там засегна 178 организации и хиляди популярни уебсайтове (включително на банки, технологични гиганти, медии и др.) чрез злонамерени JavaScript скриптове. Целта на хакерите е била да откраднат криптовалута (за над 7000 долара), данни за кредитни карти, бисквитки и екранни снимки, като към потребители на Apple са насочени експлойт китовете Coruna и DarkSword.

Тъй като сайтовете зареждат този код от източник, на който браузърите вече имат доверие, атаката е била много трудна за засичане и не е изисквала директно хакване на системите на самите компании. Изследователят Скот Хелм отбелязва, че все още не е ясно как точно хакерите са получили достъп до толкова много несвързани помежду си акаунти.

Експерти препоръчват актуализация на устройствата и проверка на транзакциите.

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The Times of India са изготвили пълен списък на засегнатите уебсайтове по категории.

Атаката

Някои от най-посещаваните уебсайтове в света, включително тези на Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce и Ikea, са били обект на кибератака с цел кражба на криптовалута и заразяване на iPhone.

Злонамерен JavaScript код е бил насочен към посетителите на уебсайтовете на 178 организации от различни сектори чрез Optimizely - платформа за оптимизация на уебсайтове, коментира изследователят Скот Хелм.

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Скриптовете са се опитвали да заменят адресите за плащане с криптовалута с портфейла на нападателите, да откраднат номерата на карти, докато потребителите въвеждат данни за кредитни карти, да откраднат „бисквитки“ и екранни снимки и да инсталират експлойт код на iOS устройства.

Компанията за киберсигурност HudsonRock също заяви, че е открила доказателства, че сайтовете са предоставяли зловреден код на посетителите си.

Ройтерс не можа веднага да установи дали кодът е бил използван успешно във всеки отделен случай, нито какъв е бил обхватът на евентуалните хакерски атаки.

Източник: БГНЕС

Salesforce заяви, че разследва неоторизирани промени в скриптовете на Optimizely и ги е деактивирала като предпазна мярка.

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Как става инфлитрирането на зловредния софтуер

Optimizely Web позволява на компаниите да провеждат A/B тестове, като например показване на две версии на страница, за да се види коя работи по-добре. Всеки клиент добавя малък JavaScript файл, наречен фрагмент, който се зарежда от сървърите на Optimizely на всяка страница. Вътре в този фрагмент има незадължително поле, наречено Project JavaScript, където клиентите могат да добавят свой собствен персонализиран код.

Хакерите са написали кратък код за зареждане в това поле в много несвързани клиентски проекти. Останалата част от всеки фрагмент е била недокосната и файлът все още е идвал от cdn.optimizely.com със собствения сертификат за сигурност на Optimizely. За засегнатите уебсайтове и браузърите на техните посетители той е изглеждал като стандартен надежден файл.

Това е, което изследователите по сигурността го наричат, ​​атака срещу веригата за доставки - не е нужно собствените сървъри на сайтовете да бъдат пробивани, защото доставчик, на когото всички те са се доверявали, е доставил кода вместо тях. Доклад URI подчертава, че мрежата за доставка на Optimizely не е била подведена да кешира фалшив файл. Тя е обслужвала точно това, което е било в проектите. Собствените сайтове на Optimizely, включително optimilely.com и login.optimizely.com, също са съдържали кода.

Докладът URI заключава, че не се знае дали нападателите са използвали компрометирана система Optimizely, откраднати идентификационни данни с достъп за различни клиенти или нещо друго. Ясно е обаче, че фрагментът на Smartsheet е бил "почистен" и след това заразен отново с по-добре скрита версия на зареждащия файл.

Целта

Зловредният скрипт е бил създаден за няколко вида кражби: подмяна на адреси на крипто портфейли с тези на нападателите, прихващане на данни от банкови карти при попълването им във форми за плащане, събиране на бисквитки (cookies) и заснемане на екрана (screenshots). Специално за потребителите на устройства на Apple (iPhone и iPad), кодът е зареждал два експлойт пакета — Coruna и DarkSword, които атакуват уязвимости в по-стари версии на операционната система. Изследователите по сигурността от компанията Report URI уточняват, че iOS 18.7.3 и по-нови, както и iOS 26.3 и по-нови, са защитени срещу тези експлойти. До 19:25 UTC в понеделник в крипто портфейлите на атакуващите вече са били постъпили около 7 040 долара.

По-голямата част от зловредния код е била премахната до понеделник вечерта, като към 21:52 UTC единственият все още активен заразен скрипт е бил този на телекома TalkTalk. От Optimizely все още не са дали официална информация.

Инцидентът подчертава нарастващата опасност от атаки по веригата за доставки на софтуер (supply-chain attacks).

Експертите съветват всеки, който е посещавал засегнатите сайтове в понеделник, да обнови своя iPhone или iPad, да провери дали извършените крипто транзакции са стигнали до правилните адреси и да следи извлеченията по банковите си карти.