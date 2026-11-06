"Харесва ми работата": Марко Рубио каза ще напусне ли Тръмп

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио опроверга предположенията на западните медии, че може да напусне администрацията на Доналд Тръмп, за да се кандидатира на президентските избори през 2028 г., пише "Ню Йорк Таймс". "В четвъртък Рубио отхвърли съобщенията, че планира да напусне администрацията на Тръмп, и отказа да отговаря на въпроси за политическото си бъдеще", се посочва в статията. Още: Марко Рубио напуска администрацията на Тръмп, ще се кандидатира за президент?

Харесва ми работата, която върша

Държавният секретар заяви пред изданието, че "винаги е планирал" да работи с Тръмп до края на президентския му мандат и че не знае откъде са се появили съобщенията за обратното.

"Харесва ми работата, която върша", подчерта Рубио, като добави, че не възнамерява повече да обсъжда изборите през 2028 г.

По-рано в четвъртък вестник "The Independent", позовавайки се на източници, съобщи, че Рубио може да се включи в президентските избори през 2028 г.

Един от източниците отбеляза, че за да участва в изборите, държавният секретар трябва да напусне поста си. По тази причина, ако Рубио напусне администрацията на САЩ, тази стъпка ще бъде напълно оправдана, обясни събеседникът на "The Independent".

Още: Рубио: Никой не твърди, че сме близо до мир в Украйна. Тръмп: Много сме близо (ОБЗОР - ВИДЕО)