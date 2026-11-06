Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Преди срещата в Абу Даби: Къшнър отчете успешни разговори с НАТО и Украйна

06 ноември 2026, 6:19 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Преди срещата в Абу Даби: Къшнър отчете успешни разговори с НАТО и Украйна

Съединените щати, НАТО, Украйна и европейски партньори проведоха продуктивни и съдържателни разговори за разрешаване на конфликта в Украйна в четвъртък. Това написа американският пратеник Джаред Къшнър в платформата X преди предстоящите през следващата седмица дискусии в Абу Даби с участието на Киев и на Москва. "Ние работим интензивно с всички страни, за да намерим практическо решение, което да сложи край на тази война и да установи основите на траен мир", заяви Къшнър.

Преговарящи от Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат на 10 и 11 ноември в Абу Даби, Обединените арабски емирства.

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По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския диктатор Владимир Путин, и че ще има "голямо споразумение", което ще включва повече от Украйна, а може би и цяла Европа.

Пред журналисти в Белия дом, след като потвърди за срещата с Дмитриев, Тръмп каза, че уреждането на войната между Русия и Украйна е близо. „Това ще бъде голямо споразумение и то ще включва повече от Украйна.  Бих могъл дори да кажа, че то може да включва цяла Европа. Това ще бъде едно голямо, красиво споразумение и всички ще бъдат въодушевени", каза американският президент. ОЩЕ: Тръмп след среща с пратеника на Путин: Ще има споразумение за Украйна и то може да включва цяла Европа (ВИДЕО)

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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