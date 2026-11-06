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Отрязани от света след 19:00 часа: Транспортен колапс в Североизточна България

06 ноември 2026, 7:02 часа 288 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на транспорта
Отрязани от света след 19:00 часа: Транспортен колапс в Североизточна България

Общественият транспорт между областните градове в Североизточна България спира всеки ден в 19:00 часа. Това важи както за автобусния, така и за влаковия превоз. След този час има откъслечни линии на БДЖ, които са изключително неудобни и практически неизползваеми. В  житейски план това означава, например, че ако човек има работа след 19 часа в някои от градовете, а живее в друг, на 99% той няма да може да се прибере същия ден.

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Всичко това отваря темата за трудния живот в българската провинция и влошаващия се транспорт. Това показва проверка на в. "Сега", който прави и извадки от разписанията. Изключение прави връзката Варна - Шумен - Варна, поддържана от денонощните линии от и за София.

Автобусите между Варна и Добрич, които иначе са през целия ден, и на двете места преустановяват в 19 часа. При Варна - Разград - Варна единият краен час е 18, другият 19. Между морската столица и Русе последният автобус в двете посоки е в 18 часа. Между Варна и Силистра се движат по-рано през деня, също при Силистра - Шумен.

Няма автобусни линии Добрич - Разград, Добрич - Русе, Добрич - Шумен. Между Добрич и Силистра последният е в 16:30 часа. Между Силистра и Русе последният е в 17:20. При Разград - Шумен се движат в по-ранните часове на деня, както и между Шумен и Русе.

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Вечерните влакове между Варна и Добрич тръгват около 20:30 часа от двете места, като само този от морето може да се счете за нормален с времетраенето си. Другият взема разстоянието, което коства половин час с кола, за 2 часа и 17 минути.

Между Силистра и Шумен единият влак (от Шумен) тръгва в 19:10 часа, но до крайната гара има две прекачвания, общо 4 часа и половина. Този влак спира в Разград, но от и до гарата спрямо града практически отсъства транспорт. Връзка има и за Добрич - 3 часа общо, а обратно - 3 часа и половина. Останалите влакове между областните градове в Североизтока тръгват преди 19 часа. При БДЖ следва да се отчитат и почти постоянните закъснения.

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БДЖ Транспорт Влакове автобуси Североизточна България
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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