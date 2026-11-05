Марко Рубио напуска администрацията на Тръмп, ще се кандидатира за президент?

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио може да напусне администрацията на президента Доналд Тръмп, за да се подготви за президентска кандидатура през 2028 г., съобщава The Independent. Изданието се позовава на свои източници от САЩ и Великобритания.

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Вътрешни източници смятат, че Рубио иска да се дистанцира от войната на Тръмп с Иран след тежката загуба на междинните избори в САЩ. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също може да търси републиканска номинация. Държавният департамент отхвърли доклада като неоснователен, като същевременно неназован източник от администрацията заяви, че Рубио не е проявил никакви признаци на желание да подаде оставка.

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