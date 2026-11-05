Красимир Каракачанов: Тръмп загуби заради войната в Иран

Загубата на републиканците и на Доналд Тръмп на междинните избори в САЩ няма да доведе до съществена промяна във външната политика на Вашингтон. Това коментира пред "Лице в лице" по bTV Красимир Каракачанов, който анализира последиците от вота, войната в Иран и отражението им върху международните отношения, включително конфликта в Украйна.

„Трудно е да се каже, по-скоро не. Даже има някои опасности“, заяви Каракачанов по повод очакванията за промяна в международната обстановка. По думите му нито Сенатът, нито Конгресът определят самостоятелно външната политика на Съединените щати. Решенията се вземат от администрацията, начело с президента Доналд Тръмп. „Политиката се прави от правителството, глава на което е президентът Доналд Тръмп“, подчерта той.

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Каракачанов обърна внимание и на изказванията на коментатори, близки до републиканската партия и самия американски президент, според които Тръмп е възможно да прибегне до използването на ядрени оръжия във войната с Иран.

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Неуспешната война доведе до политическа загуба

Според Каракачанов резултатите от междинните избори са очаквани, тъй като американските избиратели оценяват политиците прагматично – според обещанията им и реално постигнатото, както и според отражението върху стандарта им на живот.

„Когато водиш една неуспешна война, защото войната срещу Иран беше неуспешна война, която води до икономически загуби за Съединените щати, води до повишаване на цените на горивата, няма как да те харесват избирателите“, коментира той.

По думите му загубата на републиканците е била предизвестена, макар и не в тези размери. Резултатите в традиционно републикански щати като Тексас и Айова също показват, че изборът на неподходящи кандидати може да се окаже решаващ, особено когато опозицията издига по-приемливи за избирателите личности. Каракачанов посочи, че реакцията на Тръмп след изборите не показва той да е осъзнал причините за поражението си или поне да ги признава публично.

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„Той се загуби заради неуспешната фиаско в Иран, това е“, заяви Каракачанов. По думите му проблемът е бил назован ясно и от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който е посочил войната в Иран като причина за изборната загуба.

Ще се промени ли отношението на САЩ към Европа и Украйна?

Според Каракачанов не трябва да се очаква съществена промяна във външната политика на САЩ след изборите. Възможностите на законодателната власт да влияе върху решенията на президента са ограничени, но тя може да упражнява контрол чрез бюджета. „Няма как да го принудят нито Сенатът, нито Конгресът какви пари да дава и на кого да ги дава. Могат да отрежат пари, които той решава да харчи за нещо. Финансирането може да бъде контролирано“, обясни той.

Каракачанов изрази съмнение, че изборните резултати ще доведат до подобряване на отношенията между САЩ и Европа, както и до промяна в позицията на Вашингтон по отношение на Украйна. Той припомни действията на Тръмп от началото на мандата му – заявките за придобиване на Гренландия, напрежението с Канада, въвеждането на високи мита и военната операция във Венецуела. „Когато почнеш да се държиш военолюбиво или когато губиш една война, няма как хората да те харесват“, коментира Каракачанов.

Какво очаква от мандата на Илияна Йотова?

Красимир Каракачанов заяви, че очаква по-балансирана, умерена и професионална политика от новия български президент Илияна Йотова, която той е подкрепил. „Според мен е една балансирана, умерена и много по-професионална политика“, каза той. По думите му Йотова има по-голям политически опит от другия кандидат на балотажа, международни контакти и авторитет в редица институции, включително в държавите от Европейския съюз и в самите европейски структури.

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Каракачанов изрази надежда, че новият държавен глава ще допринесе за по-спокойна и уравновесена политическа среда, както и че ще се избегнат едностранчиви действия и изказвания по международни теми.

Защо реакциите в Русия и САЩ са различни?

В разговора Каракачанов направи сравнение между реакциите на американското и руското общество към войните, водени от техните президенти. Според него ключовата разлика е в това дали една държава печели или губи военния конфликт.

„Разликата е дали губиш или печелиш войната“, заяви той. Каракачанов посочи, че към момента Русия контролира около 25% от територията на Украйна и руските войски продължават да напредват. Според него, ако Владимир Путин загуби войната, е възможно да се стигне до сериозни вътрешнополитически последици. Той припомни исторически примери от Русия, при които военните поражения са довели до политически сътресения и смяна на властта.

„Когато губиш войната, стават революции“, коментира Каракачанов, като даде за пример падането на царското управление след пораженията през Първата световна война. По думите му победата във Втората световна война е сред факторите, които укрепват позициите на Сталин, въпреки репресиите и милионите жертви на режима му. Каракачанов обаче подчерта, че към момента Путин не е загубил войната и не е капитулирал, а продължава да заявява, че ще постигне целите си.

Войната в Украйна и усещането за външна заплаха

Каракачанов коментира и причините за различните обществени реакции в Русия и САЩ. Според него в руското общество исторически съществува усещане за външна заплаха, което влияе върху възприемането на военните действия. Той заяви, че част от западните държави, включително САЩ по времето на администрацията на Джо Байдън, са предприемали действия, които Русия е възприемала като заплаха за своята сигурност. Каракачанов направи паралел и със САЩ след терористичните атаки от 11 септември 2001 г., когато американското общество подкрепи военните действия в Афганистан и Ирак, въпреки протестите срещу тях.

Според него американците трудно разбират причините за конфликта с Иран, а част от анализаторите пропускат важен елемент от предизборната кампания на демократите. „Всички коментатори, гледаме в България, много се радват, че това ще бъде добре за Украйна. Аз не знам дали ще е добре за Украйна, не знам дали ще е добре за България“, заяви Каракачанов. Той обърна внимание, че значителна част от посланията на Демократическата партия са били насочени срещу войната с Иран и срещу подкрепата за Израел.

Според Каракачанов това също е фактор, който не бива да бъде пренебрегван при анализа на изборните резултати и бъдещата американска външна политика. В заключение той подчерта, че последиците от изборите в САЩ ще зависят не толкова от резултатите на демократите и републиканците в Конгреса, колкото от решенията на президентската администрация и от развитието на международните конфликти.