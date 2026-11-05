Изборите в САЩ - исторически за жените и представителите на ЛГБТИ общността (СНИМКИ)

Междинните избори в САЩ донесоха исторически промени: няколко жени ще застанат на чело на щат за първи път, а представителството на коренното население и ЛГБТИ хората в американската политика се разшири. В Джорджия демократката Кейша Ланс Ботъмс, бивш кмет на Атланта, спечели победата. Тя стана първата чернокожа жена, избрана за губернатор на щат в САЩ. Преди това Джорджия беше ръководена само от бели мъже. Освен това демократите не бяха печелили губернаторски избори в щата от 1998 г. насам.

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When Black Women Lead: Keisha Lance Bottoms’ election as Georgia governor marks a historic first as Black women continue to reshape U.S. politics and public life. Read more: https://t.co/5VLBp3jhfO https://t.co/3d5TD0Cohb — The Atlanta Voice (@theatlantavoice) November 5, 2026

Джина Хинохоса

В Тексас демократката Джина Хинохоса победи настоящия губернатор Грег Абът. Тя ще бъде първата латиноамериканка, която ще заеме поста. Победата също така върна губернаторския пост на демократите, позиция, която не бяха заемали повече от 30 години. Деб Халанд, член на народа Лагуна Пуебло, стана губернатор на Ню Мексико, първата жена от коренното население, заемаща този пост в Съединените щати. Халанд преди това влезе в историята: при президента Джо Байдън тя стана първата жена от коренното население, която ръководеше федерален департамент. Друга жена от коренното население, Пеги Фланаган от Минесота, беше избрана за първи път в Сената на САЩ. Тя е от племето оджибве и стана първата жена от коренното население, служила в горната камара на Конгреса.

Democrat Deb Haaland to become first Native American female governor in US history https://t.co/nkNR8fYn86 — WSFA 12 News (@wsfa12news) November 5, 2026

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Крис Папас

Открито гей мъжът, Крис Папас от Ню Хемпшир, също спечели първото си място в Сената. Преди него открито ЛГБТИ представители вече бяха служили в Сената, включително демократката Тами Болдуин, която служи в горната камара от 2013 г. Освен това три щата избраха първите си жени губернатори. Републиканката Марша Блекбърн спечели в Тенеси, демократката Ейми Клобучар в Минесота и демократката Ейми Актън в Охайо.

Ще си научат ли републиканците урока от загубата? Едва ли