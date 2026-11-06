Рано сутрин: Нова руска рафинерия гори след "гостуване" на украински дронове (ВИДЕО)

Поредна руска петролна рафинерия отново се запозна отново с далекобойните украински дронове - предприятието е тяхна жертва за пореден път. Става въпрос за Афипската рафинерия, която се намира в Краснодарския край т.е. недалеч от Украйна. Рафинерията първоначално е с капацитет на преработка на суров петрол от 6,1 млн. тона годишно, но след въвеждането в експлоатация на нов комплекс за хидрокрекинг през 2025 година, капацитетът на преработка на суров петрол се увеличи до 9,1 млн. тона годишно и рафинерията вече произвежда дизел по стандарт Евро-5 - ОЩЕ: 15 руски рафинерии са аут, 12 са с намален обем: Загуби за 23 млрд. долара плюс щети за 20 млрд. долара при приходи от 26 млрд. долара

Засега нито губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, нито Оперативният щаб на Краснодарския край са публикували информация за случилото се в официалните си канали в Телеграм. Очаква се това да стане по-късно. От видеокадрите и снимките в мониторингови канали като Exilenova+ обаче е видно, че украинската въздушна атака за пореден път е нанесла сериозни щети на важен за руската петролна индустрия обект - ОЩЕ: Украинските дронове рушат: Пак гори Рязанската рафинерия, складова база на Wildberries - също (ВИДЕО)