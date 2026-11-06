Губернаторът на Калифорния обяви историческо решение за смъртното наказание

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че ще замени всички смъртни присъди в щата с доживотен затвор без право на условно освобождаване. В Калифорния има 548 души, осъдени на смърт. Решението на Нюсъм идва в момент, когато той се подготвя да напусне поста си след осем години на власт. През 2019 г. той въведе мораториум върху изпълняването на смъртното наказание в щата, но стотици затворници останаха в килиите за осъдени на смърт.

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"Предприемам това действие, защото твърдо вярвам, че санкционираното от държавата убийство е несъвместимо с ценностите на Калифорния, подкопава основите на правната ни система и принизява всеки един от нас", заяви Нюсъм.

Губернаторът каза, че решението е било едно от най-трудните в кариерата му, защото то ще събуди болезнени спомени у семействата на жертвите на престъпления. "Като губернатор единствено аз нося отговорността за това решение и неговото въздействие, точно както единствено аз бих носил отговорността за всяка екзекуция", заяви той.

Демократът Хавиер Бесера беше избран за губернатор на американския щат Калифорния, като изпревари убедително републиканеца Стив Хилтън и стана първият представител на латиноамериканската общност, спечелил губернаторския пост в най-населения американски щат.