Франция казва "Не" на талибаните

Франция "няма никакво намерение" да признае талибанските власти, въпреки че възобновява техническия диалог с тях, за да може да връща в Афганистан афганистански граждани, които пребивават незаконно във Франция и са считани за опасни за националната сигурност, заяви в четвъртък говорител на френското Министерство на външните работи. Още: Недейте да заговорничите срещу нас: Талибаните празнуват 5-та година на власт

Няма да признаят режима

Още: Сергей Лавров с подкрепа за талибаните, обеща съвместна борба с тероризма

Този технически диалог по никакъв начин не означава признаване на режима", категоричен беше говорителят, като допълни, че в консулството на Афганистан в Париж няма талибанска делегация, противно на появилата се в медиите информация, пише БНР.

Междувременно, в редица градове във Франция отново се проведоха демонстрации срещу високите разходи за живот. Те преминаха предимно мирно, въпреки отделни сблъсъци в Париж и Лион. В демонстрациите участваха няколко известни политици, сред които кандидатите за президентския пост Жан-Люк Меланшон и Рафаел Глюксман.

Протестите са продължение на демонстрациите срещу поскъпването на живота, проблемите в обществените услуги и образованието, които предизвикаха най-сериозните граждански безредици във Франция от години насам.

Още: Заради депортации на мигранти: ЕС прие талибаните на разговори в Брюксел