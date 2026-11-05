На политическия дръвник: Хегсет може скоро да стане изкупителна жертва за провала на републиканците в Конгреса

Американският военен министър Пийт Хегсет е на път да стане първата изкупителна жертва на огромния провал на републиканците на изборите за Конгреса и за губернатори от 3 ноември. При това Хегсет се е запътил към политическия ешафод още сега, преди новият състав на Конгреса да встъпи в длъжност в началото на януари, 2027 година.

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Конгресменът-републиканец Томас Маси планира да инициира гласуване за импийчмънт на Пийт Хегсет още следващата седмица. Според CNN, някои от колегите на министъра на отбраната, републиканци, също може да подкрепят този ход. Близки до Тръмп смятат, че Хегсет е убедил президента да започне войната срещу Иран, като е обещал бърза победа. Войната обаче се проточи, изостри икономическите проблеми в САЩ и подхрани недоволството на избирателите, което се превърна в брутална изборна загуба за републиканците. Сега Тръмп ще трябва да управлява с Конгрес, доминиран от демократите, които ще направят последните 2 години от мандата му политически ад.

Източник от CNN каза, че Хегсет е излъгал или е преценил погрешно графика и целите на войната. Републиканците го критикуват, че не е разработил стратегия за излизане от конфликта и че призовава за по-нататъшна ескалация.

Pete Hegseth struggles to keep up with troops during a run in San Diego. https://t.co/z0WZ8EjC6C — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

Засега публичните сигнали от Тръмп са, че защитава Хегсет и няма планове да го уволнява. Американският президент заяви, че Хегсет "се справя много добре" и че решението за започване на войната е било правилното - защото не можело Иран да има ядрени оръжия. Но публичното говорене е едно, а какво става и как се действа зад кулисите е съвсем друго - ОЩЕ: Пак щях да нападна Иран, военният ми министър е "страхотен": Тръмп отказа да прави рокади след голямото поражение