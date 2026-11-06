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Касапница в Курск: Руски данни за избити до крак руски части. Украински роботи заместват войници и атакуват (ВИДЕА)

06 ноември 2026, 7:10 часа 2067 прочитания 1 коментар
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Касапница в Курск: Руски данни за избити до крак руски части. Украински роботи заместват войници и атакуват (ВИДЕА)

Глад и колосални загуби, "втори Сталинград", "един огромен масов гроб" – това е картината в малкото руско населено място Тьоткино, Курска област. То беше с население от около 3800 души преди подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна и влезе на фокус в международните новини при украинската операция "Курск", преди вече 2 години – но и до днес там има боеве. А руският военнопропаганден телеграм канал "Северный канал", който следи основно действията на биещите се в пограничния район на Суми и Курска област плюс Харковска и Белгородска област руски военни части, е категоричен – има огромни загуби от руска страна. Z-каналът се позовава на свои източници в руската армия – и твърди, че 9-ти и 22-ри полк са буквално изтребени до крак. При това тези загуби са почнали да се трупат много видимо от август, 2026 година насам – свидетелствата на руски военни източници пред "Северный канал" са за 2000 убити руски войници - ОЩЕ: Ново украинско настъпление в "освободения" Курск стъписа руснаците (ВИДЕО, СНИМКИ)

Руски войник, участвал в бойните действия при селата Сейм и Рижовка, в близост до Тьоткино, казва, че украинците не успели да се укрепят там, но ги изравнили със земята. За Тьоткино положението е същото – дронове, артилерия, самолети – няма нито една къща и сграда там, която да не е понесла щети:

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Отделно, има куп свидетелства и явно недоволство, меко казано, от местното руско военно командване и действията му. Специално има жестоки оплаквания за снабдяването - липса на продоволствия, включително храна:

Междувременно друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Военен осведомител" публикува видеокадри как украински роботизирани наземни системи атакуват руска позиция. Става въпрос за цели 28 робота – 18 от тях са били въоръжени с РПГ-та, имало е и 8 камикадзе-дронове. Руснаците са се защитавали с удари с въздушни дронове и успешно са удържали – но случаят е пример как войната се променя все повече и как вече има операции, при които няма загуби на войници дори при такива атаки просто защото се ползват роботи - Още: Армията на роботите на ексминистъра на Украйна Федоров: Заблуждава ли инвеститорите?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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