Касапница в Курск: Руски данни за избити до крак руски части. Украински роботи заместват войници и атакуват (ВИДЕА)

Глад и колосални загуби, "втори Сталинград", "един огромен масов гроб" – това е картината в малкото руско населено място Тьоткино, Курска област. То беше с население от около 3800 души преди подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна и влезе на фокус в международните новини при украинската операция "Курск", преди вече 2 години – но и до днес там има боеве. А руският военнопропаганден телеграм канал "Северный канал", който следи основно действията на биещите се в пограничния район на Суми и Курска област плюс Харковска и Белгородска област руски военни части, е категоричен – има огромни загуби от руска страна. Z-каналът се позовава на свои източници в руската армия – и твърди, че 9-ти и 22-ри полк са буквално изтребени до крак. При това тези загуби са почнали да се трупат много видимо от август, 2026 година насам – свидетелствата на руски военни източници пред "Северный канал" са за 2000 убити руски войници - ОЩЕ: Ново украинско настъпление в "освободения" Курск стъписа руснаците (ВИДЕО, СНИМКИ)
1/ Russian soldiers are reportedly starving to death in a pocket within Russia's Kursk region which has been described as "a second Stalingrad". Thousands are said to have perished, with the unburied bodies and skeletons of Russian soldiers strewn in the streets and woods. ⬇️ https://t.co/jqgeuz7boI— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 5, 2026
“One giant mass grave”: Russian soldiers reveal catastrophic losses near Tetkino Russian units have suffered devastating losses along the border between Russia’s Kursk region and Ukraine’s Sumy region. Survivors compare the situation to a “second Stalingrad.” Their accounts were published by the pro-war Russian Telegram channel Severny Kanal and translated into English by British OSINT researcher ChrisO_wiki. According to the soldiers, several Russian units near Tetkino were virtually wiped out, including the 22nd and 9th regiments and a separate assault detachment. Wounded troops waited weeks for evacuation, dying without medical assistance. The bodies of fallen soldiers have reportedly remained in destroyed dugouts and shell craters since spring 2025. “Every intersection is under Ukrainian control. The Ryzhevsky Forest, the railway — it’s fucking hell, bodies everywhere since spring 2025,” one Russian soldier said.— NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026
Руски войник, участвал в бойните действия при селата Сейм и Рижовка, в близост до Тьоткино, казва, че украинците не успели да се укрепят там, но ги изравнили със земята. За Тьоткино положението е същото – дронове, артилерия, самолети – няма нито една къща и сграда там, която да не е понесла щети:
13/ "Every inch of the town was covered by enemy birds. Getting close and remaining undetected was almost impossible. It was only at the cost of much bloodshed that we managed to gain a foothold. Every house is being completely leveled."— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 5, 2026
9/ A soldier's video from the ground shows the extent of the devastation: "Everything used to be intact. The entire street there is also destroyed, three or four houses remain, more or less. They're still standing, with walls. All the rest were leveled where we were hiding." https://t.co/Fol1kjUPlT— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 5, 2026
Отделно, има куп свидетелства и явно недоволство, меко казано, от местното руско военно командване и действията му. Специално има жестоки оплаквания за снабдяването - липса на продоволствия, включително храна:
- ПРЕПРАТКИ КЪМ ОБЩО 8 ПУБЛИКАЦИИ В "Северный канал" – ТУК!
- ПЪЛЕН РАЗКАЗ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (общо 64 публикации в "Х") – ТУК!
Междувременно друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Военен осведомител" публикува видеокадри как украински роботизирани наземни системи атакуват руска позиция. Става въпрос за цели 28 робота – 18 от тях са били въоръжени с РПГ-та, имало е и 8 камикадзе-дронове. Руснаците са се защитавали с удари с въздушни дронове и успешно са удържали – но случаят е пример как войната се променя все повече и как вече има операции, при които няма загуби на войници дори при такива атаки просто защото се ползват роботи - Още: Армията на роботите на ексминистъра на Украйна Федоров: Заблуждава ли инвеститорите?
😲 Robot warfare: 28 Ukrainian ground drones launched an attack on Russian positions near Lyman This was reported by the Russian pro-war Telegram channel Voyenny Osvedomitel. According to the channel, the attack involved 8 kamikaze ground drones, 18 robots armed with anti-tank grenade launchers, and 2 more equipped with Mk 19 automatic grenade launchers.— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026