На ръба на протестите и банкова криза: Президентът на Парагвай хвърли оставка

Президентът на Парагвай Сантяго Пена подаде оставка след фалита на "Уено Банк" - голяма дигитална банка със силни връзки с неговата администрация, коментира АФП. Банката, която обслужваше над 60 % от възрастното население на страната, беше поставена под административно управление от централната банка на фона на опасения относно нейните практики при отпускането на кредити и финансовата ѝ стабилност.

Още: Доживотно управление за Путин? Един латиноамерикански диктатор си мислеше същото

Извинение за разочарованията

Кризата предизвика тридневни протести в столицата Асунсион, докато депутатите обсъждаха импийчмънт срещу Пена. Президентът, който преди това е притежавал дял в компания, свързана с банката, заяви, че подава оставка, за да защити стабилността и демократичните институции на страната.

Пена се извини на парагвайците, "ако" ги е "разочаровал", като заяви, че "никога не е имал намерение да предаде доверието им".

Той добави, че "историята ще обясни" какво се е случило.

По-късно долната камара одобри обвиненията за импийчмънт срещу Пена с 78 гласа, като изпрати делото в Сената за разглеждане.

Още: Меморандум с измислена държава доведе до скандал и уволнение в Парагвай (СНИМКА)