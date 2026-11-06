Руска връзка при бомбените заплахи срещу полети в Европа, включително до София: ANSA го твърди

Руското движение "Мъжка държава" (Мужское государство) стои зад серията бомбени заплахи, отправени към полети в Европа - това твърди италианската информационна агенция ANSA. Близо 30 полета станаха обект на заплахите.

Според италианската агенция, "Мъжка държава", която е създадена от руския блогър Владислав Поздняков и е забранена официално в Русия, е организирала всичко. "Ние, бойците на "Мъжката държава", ще оставим отпечатък в историята с действията си днес. Вашият феминистки режим ще запомни това завинаги", се казва в имейлите, с които бяха отправени заплахите. В един от тях се твърди, че в самолети, пристигащи от Хелзинки и Дъблин, са били поставени бомби, за които се е казвало, че ще се взривят след 60 минути. "Днес небето ви ще бъде червено", се казва в имейлите.

Междувременно Поздняков, известен със своите женомразни изявления, твърди, че "Мъжка държава" вече не съществува и не е замесена в бомбените атентати, и че тези, които "организират провокации в страни от ЕС", действат "в свой собствен интерес – по същество развяват чужд флаг".

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Засега няма независимо потвърждение кой е пратил имейлите - "Ройтерс" е опитала да научи, но към момента няма успех, остава информацията на ANSA.

Хроника на заплахите

Първата известна публично бомбена заплаха излезе наяве на 5 ноември, когато полет на Aer Lingus от Дъблин за Рим извърши аварийно кацане на авиобазата Еврьо във Франция, на около 100 км от Париж. Впоследствие бомбени заплахи са последвали една след друга. Малко преди полунощ четири полета, пътуващи до или от Букурещ, са били запланеши, според румънското издание Digi24. Един от самолетите, полет на KLM от Букурещ до Тел Авив, е бил инспектиран от експерти по бомби. Досега всички бомбени заплахи са били неверни.

Испанската полиция съобщи, че в рамките на 20 минути на 5 ноември следобед са получени 3 заплашителни имейла, отнасящи се до 2 полета на Air Europa от Мадрид за Париж и четири полета на Iberia от Рим и Милано. Няколко самолета бяха спрени или върнати в Мадрид, а пътниците са били проверени.

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Във Варшава полет на LOT за Париж беше спрян на рулиращата писта преди излитане, а пътниците бяха прехвърлени на друг самолет. Датската полиция съобщи, че два самолета са били проверени на летище Копенхаген. Други полети, които са получили заплахи, включително полети на EasyJet, Finnair, LOT, Wizz Air, Ryanair и Air Serbia до Прага, София, Виена, Брюксел, Букурещ, Рим и Милано, са кацнали по график, някои с военен ескорт. Източник от италианско летище заяви пред Ройтерс, че имейл с тема "Заплашително съобщение" е изпратен до няколко авиокомпании, летищни оператори и доставчици на услуги на летищата "Фиумичино" в Рим и "Малпенса" в Милано.