От върха на футбола до психиатрията: Драмата на шампиона, който загуби себе си

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Понякога това, което обичаш най-много, ти носи и най-голяма болка. Независимо дали става въпрос за любим човек, хоби или дори професия. Същото е и с футбола. Играеш още от малък по улиците, докато вече не можеш да видиш топката. Разхождаш се из вкъщи с новите бутонки, тренираш неуморно, правиш всичко възможно, за да може отбора ти да победи. А той ти се отплаща с разочарования, контузии и какво ли още не. А Есекиел Лавеци, който изпита много радост в отбори като Наполи и ПСЖ, накрая усети най-голямата болка, точно след като се отказа от футбола.

Есекиел Лавеци не успява в първия си престой в Италия

Есекиел Лавеци играеше като нападател, познат със скоростта и техниката си, той често играеше още на крилото и зад централния нападател. Кариерата му започна в родния Естудиантес през 2003 г. Напусна Аржентина само година по-късно в посока Геноа срещу 1 милион евро. Но едва на 19 години, в Италия не му провървя. Върна се веднага в Аржентина под наем в Сан Лоренцо и след още една година бе откупен за 1.2 милиона евро.

Лавеци блесва за Наполи

След като остана за постоянно в Сан Лоренцо, Есекиел Лавеци успя да се осъвършенства. За трите си години в клуба той изигра 98 мача, в които вкара 24 гола и даде 7 асистенции, а в последния си сезон стана шампион на Аржентина. Така се стигна до лятото на 2007 г., когато дойде големият му трансфер. Пъргавият аржентинец отново пое за Италия, но този път към Наполи, който плати 5.6 милиона евро за услугите му. И там последваха три и половина славни години. В Неапол Лавеци изигра 188 мача, вкара 48 гола, даде 58 асистенции и взе Купата на Италия през 2012 г.

Есекиел Лавеци става част от голям отбор на ПСЖ

Интересът към Есекиел Лавеци бе много силен, но крайният победител за подписа му излезе ПСЖ. В началото на 2012 г. парижани вече бяха под егидата на катарските си собственици от половин година и дадоха 30 милиона евро за услугите на Лавеци. Така той стана съотборник с футболисти като Тиаго Силва, Давид Луиз, Максуел, Тиаго Мота, Марко Верати, Блес Матуиди, Хавиер Пасторе, Анхел Ди Мария, Единсон Кавани, Златан Ибрахимович и още много други големи имена.

Лавеци оправда 30-те милио на евро

Но Есекиел Лавеци оправда всеки един цент, даден за него. За четиритте години, които прекара в ПСЖ той изигра 161 мача, вкара 35 гола и даде 24 асистенции. С парижани спечели веднъж Суперкупата на Франция, два пъти Купата на Франция, три пъти Купата на лигата и четири пъти стана шампион на страната. След което, през зимата на 2016 г., замина за Китай срещу 5.5 милиона евро, където завърши кариерата си. След 75 мача, 35 гола и 32 асистенции за Хебей Чайна Форчън, Лавеци се отказа от футбола в края на 2019 г.

Трудностите на Есекиел Лавеци дойдоха след края на кариерата му

Именно тогава започнаха трудностите за аржентинеца. Липсата на футбола, на който Есекиел Лавеци се бе посветил напълно през последните над 15 години, остави огромна дупка в ежедневието му. Самият той признава, че липсата на рутина и цел го е довела до депресия и паник атаки. Впоследствие той развива вредни навици и започва да злоупотребява с алкохол и наркотици, за да се опита да избяга от менталните си проблеми.

Ezequiel Lavezzi a été admis dans un établissement spécialisé en psychiatrie et santé mentale > https://t.co/Vmc9OCEjTN https://t.co/mQbaEclUVm — L'Équipe (@lequipe) January 24, 2024

Лавеци влиза в психиатрия два пъти за месец

Нещата ескалират в края на 2023 г. Есекиел Лавеци претърпява инцидент в Уругвай, след който е приет в болница с множество наранявания. А в началото на 2024 г. той е диагностициран с хипомания - състояние на силно раздразнение, тревожност и хиперактивност. Той осъзнава, че не се намира в добро състояние и до края на месеца е приет в психиатрия на два пъти по свое желание. Лавеци обяснява, че го прави заради сина си.

Есекиел Лавеци все още се възстановява

В психиатрията аржентинецът е подложен на строги мерки - ограничено време пред телефон и телевизор и изключително редни посещения от много тесен кръг близки хора. Самият той разкрива, че раждането на второто му дете и голямата подкрепа, която е получавал от футболисти като Лионел Меси, Серхио Агуеро и Паоло Канаваро са му помогнали много. Дори в днешни дни възстановяването му продължава, като Лавеци все още приема медикаменди и посещава терапия. Но вече е далеч от страшната дупка, в която се намираше преди само 3 години. Дупка, оставена не от кого да е, а от любимата му игра - футбола.

Автор: Николай Илиев

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