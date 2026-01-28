ICE агенти опитали да нахлуят в консулството на Еквадор (ВИДЕО)

Служители на имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) са се опитали да влязат в еквадорското консулство в Минеаполис без разрешение, предадоха световните агенции.

Еквадор осъди опитът за нахлуване от страна на американските имиграционни агенти в консулството. Правителството на Даниел Нобоа, един от най-близките съюзници на Вашингтон в Латинска Америка, изпрати протестна нота до посолството на САЩ в Кито във връзка с инцидента, се казва в изявление на външното министерство.

Според документа служител на американската имиграционна и митническа служба се е опитал да влезе в консулството, но е бил възпрепятстван от служители на дипломатическата мисия, които са се намесили, за да защитят еквадорски граждани, намиращи се по това време вътре.

Още: Поредна стрелба в САЩ: Граничен полицай стреля по човек близо до границата с Мексико

Бурната реакция на Еквадор

В интернет циркулира видеоклип от опита за нахлуване, който показва служител на консулството, тичащ към вратата, за да отблъсне агентите на ICE.

"Това е еквадорското консулство. Нямате право да влизате. Това е собственост на чуждестранно правителство", заявява дипломатическият служител.

Чува се как агент от ICE заплашва да "хване" служителя, ако той го докосне. След това се съгласява да се оттегли.

Още: Тръмп ще праща имиграционните си служби на Олимпийските игри в Милано. Италия е в ужас

"Служители на консулството незабавно предотвратиха нахлуването на агента на ICE в сградата на консулството, като по този начин осигуриха защитата на еквадорците, които се намираха по това време там, и активираха протоколите за извънредни ситуации, издадени от Министерството на външните работи и човешката мобилност", се казва още в позицията на еквадорската страна.

Международното право обикновено забранява на правоприлагащите органи да влизат в чуждестранни консулства или посолства без разрешение, въпреки че понякога може да се приеме, че имат такива правомощия при животозастрашаващи извънредни ситуации като пожари например.

МВнР на Еквадор поиска "действия от подобен характер да не се повтарят в никое от консулските представителства на страната в Съединените щати".

Ескалацията в Минеаполис

Още: Докато ICE убива: 7 демократи спасиха имиграционната служба на Тръмп, но все пак ще има орязване на парите

Минеаполис, в северния щат Минесота, се очерта като епицентър на национален сблъсък заради жестоката кампания за депортиране на президента Доналд Тръмп. Особен отзвук имаха случаи с агенти на ICE, които застреляха двама протестиращи този месец, последният от които в събота, докато лежеше притиснат към земята от маскирани полицаи.

По-рано Тръмп обяви, че ще "деескалира" ситуацията в района след двете фатални стрелби.

Миналата седмица снимка на уплашено 5-годишно еквадорско момче, ескортирано от имиграционен агент, държащ го за раницата му със Спайдърмен, обиколи социалните мрежи и предизвика бурно недоволство и протести.

Лиъм Рамос е бил арестуван във вторник следобед, след като се е прибрал от детска градина. Той и баща му са били задържани в къщата им.

Още: Тръмп праща армията в Минесота

Агентите на ICE "използвали детето като стръв", карайки го да почука на входната врата, за да го пуснат вътре. Майката и по-големия брат на момченцето не са била задържани.

Стенвик сподели, че друг човек, който живеел в дома с Рамос, е "молил" агентите да им позволят да се грижат за детето, но получил отказ.