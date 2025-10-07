Удар по Тръмп: Атакуваха го в съда за разполагане на войници в Чикаго

Ръководителите на щата Илинойс се обърнаха днес към съда, за да попречат на плана на американския президент Доналд Тръмп да изпрати войници от Националната гвардия в Чикаго. Всичко това ескалира конфликта между щатите, управлявани от Демократическата партия, и правителството на президента републиканец на фона на мащабната операция за контрол на имиграцията в третия по големина град в страната, предаде Асошиейтед прес. Правният спор започна само два дни след като съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон.

Още: Топ физическо ниво или уволнение: Военният министър на САЩ стяга генералите и плаши враговете (ВИДЕО)

Каква е целта на правителството на Тръмп?

Искът в Чикаго също така повиши залога след уикенд на насилие: властите заявиха, че жена е била простреляна от федерален агент, когато превозни средства на граничната полиция са били блокирани и ударени от други автомобили. Правителството на Тръмп обрисува американските градове като опустошени от беззаконие в рамките на своята кампания срещу нелегалната имиграция. Официални представители в Илинойс и Орегон казват, че намесата на военните не е необходима и че федералното вмешателство разпалва обстановката.

Още: Бунт в Пентагона? Американски военни в открит сблъсък с екипа на Тръмп

В съдебния иск се твърди, че "тези стъпки в отдавна обявената "война" на президента Тръмп срещу Чикаго и Илинойс са незаконни и опасни". Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър заяви, че съдебното заседание е насрочено за четвъртък. "Доналд Тръмп използва нашите военнослужещи като политически инструменти и пешки в незаконните си усилия да милитаризира градовете на нашата страна", заяви Прицкър, който е демократ.

Прицкер каза, че около 300 войници от Националната гвардия на щата ще бъдат федерализирани и разположени в Чикаго, заедно с още 400 от Тексас.

Той призова колегата си републиканец от щата Тексас Грег Абът да блокира изпращането им. Абът отхвърли това и заяви, че извънредните мерки се налагат, за да се защитят федералните служители, които се намират в града в рамките на усилията на президента за контрол на нелегалната миграция.

Още: Бъдещето на войната: Автономен изкуствен интелект ще помага на американските военни на фронта