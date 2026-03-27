Ирански хакери докопаха мейла на шефа на ФБР: Пускат негови компрометиращи снимки

Свързани с Иран хакери твърдят в петък, че са получили достъп до личната електронна поща на директора на ФБР Каш Пател, публикувайки негови снимки и други документи в интернет, предаде "Ройтерс". На уебсайта си хакерската група Handala Hack Team заяви, че Пател „сега ще намери името си сред списъка с успешно хакнати жертви“. Хакерите публикуваха серия от лични снимки на Пател, който мирише и пуши пури, вози се в античен кабриолет и прави гримаса, докато се снима в огледалото с голяма бутилка ром.
Извадка от материалите, качени от хакерите и прегледани от Ройтерс, изглежда показва смесица от лична и служебна кореспонденция, датираща между 2010 и 2019 г.
Официално потвърждение
Служител на Министерството на правосъдието потвърди, че имейлът на Пател е бил разбит и заяви, че публикуваният онлайн материал изглежда автентичен. ФБР не отговори веднага на искане за коментар. Хакерите не отговориха веднага на съобщенията.
Подробности за хакерите
Хандала, която се нарича група пропалестински хакери, се смята от западните изследователи за една от няколкото персони, използвани от иранските правителствени звена за киберразузнаване.
Хандала наскоро заяви, че е хакнала базирания в Мичиган доставчик на медицински устройства и услуги Stryker (SYK.N)., твърдейки, че е изтрил огромно количество фирмени данни.
