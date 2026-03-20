Пазете се от хакерски атаки от Иран: Предупреждение към бизнеса в съседна на България страна

Националният орган за киберсигурност на южната ни съседка Гърция издаде спешно предупреждение до компании в секторите на корабоплаването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите за потенциални кибератаки от свързани с Иран хакерски групи, предаде гръцкото издание Kathimerini. Предупреждението, датирано на 11 март и оценено като „високо ниво на сериозност“, беше съобщено за първи път от "Ройтерс".

Най-малко две корабни компании потвърдиха получаването на известието.

Органът разпространи списък с IP адреси, свързани с хакери, въз основа на разузнавателна информация, споделена от чуждестранни партньорски агенции и служби за сигурност. Длъжностни лица подчертаха, че предупреждението е предпазно, отбелязвайки, че не са регистрирани атаки срещу гръцки компании.

Албания вече беше жертва на хакери от Иран

Предупреждението идва след официалното потвърждение от Албания, че ирански хакери са атакували компютърните системи на парламента. Директорът по киберсигурност на Албания Саймир Капляни потвърди, че системата за електронна поща на парламента е била компрометирана, обещавайки, че „ще бъдат взети всички необходими мерки“.

Групата „Homeland Justice“, смятана за отговорна за албанската атака, публикува изявление в Telegram, в което предупреждава: „Всички дискусии и кореспонденция на корумпирани депутати от последните месеци са в ръцете на Homeland Justice".

Атака и срещу компания за медицински технологии

Отделно, пропалестинската групировка „Хандала“, за която се твърди, че е свързана с Министерството на разузнаването и сигурността на Иран, се смята за отговорна за кибератака срещу компанията за медицински технологии Stryker.

От своя страна, служителите по сигурността на гръцката компания съобщиха за „подозрителна дейност", но не и за сериозни опити за пробиви.