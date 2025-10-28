Истинска война в Бразилия: Властта прати тежка техника, полицаи и спецчасти срещу наркокартелите в Рио (ВИДЕО)

Истинска война между властите и наркокартели се води в Бразилия. Най-малко 64 души са били убити в най-тежкия ден на насилие в историята на Рио де Жанейро, след като над 2500 служители на реда и специални части щурмуваха район с фавели близо до международното летище в Рио, който се смята за щаб на една от най-мощните организирани престъпни групировки в Бразилия. Нападението, започнало преди зазоряване – най-смъртоносното в историята на Рио – предизвика ожесточени престрелки във и около фавелите Алемао и Пеня, където живеят приблизително 300 000 души, предава The Guardian.

Brazil in flames: drug cartels wage war against the government



Brazil has plunged into chaos, with Rio de Janeiro turning into a war zone.



In just one hour, over 80 people — including civilians — were killed in fierce clashes between security forces and drug cartels.



Streets… pic.twitter.com/yu7twpAq0w — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Наркотрафиканти от фракцията „Червената команда“ започнаха да стрелят и да палят барикади и коли, докато цивилната и военната полиция и специалните сили започнаха настъплението си малко след 4 часа сутринта. За първи път бандата е използвала въоръжени дронове, за да хвърля експлозиви срещу екипи на специалните части. Жертви на огнестрелни рани бяха транспортирани до местна болница през цялата сутрин, а до следобед най-малко 64 души бяха убити, включително четирима полицаи. Осем полицаи и четирима жители бяха ранени. Ужасяващи снимки на някои от младите мъже жертви се разпространиха в социалните мрежи.

War erupted in Rio de Janeiro between security forces and drug cartels. At least 60 people were killed in just an hour, including civilians, according to The Guardian. Over 2,500 officers have been deployed, while gangs controlling much of the drug trade declared a citywide… pic.twitter.com/a7okHQ7z4J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2025

Десният губернатор на Рио, Клаудио Кастро, обяви града „във война“ и заяви, че това е най-голямата полицейска операция в региона от 2010 година насам. „Това вече не е обикновено престъпление, а наркотероризъм“, каза Кастро във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показващ бронетранспортьори в началото на мисията. Съобщава се, че са арестувани над 80 души и са иззети над 75 автоматични пушки. Оръжията са знак за мощния арсенал, който наркотрафикантите в Рио са придобили, откакто започнаха да се заселват във фавелите в края на 80-те години на миналия век.

Виктор Сантос, секретарят по сигурността на Рио, заяви пред местната телевизия, че е наредено „Операция Сдържане“ да залови членове на бандата от Червеното командване, които контролират големи части от Рио и се разпространяват все повече в други части на Бразилия, включително и в Амазонка.

"Това не е борба с престъпността"

Рене Силва, обществен активист и журналист от Алемао, който ръководи местен вестник, наречен Voz das Comunidades, каза, че е бил събуден от стрелба около 5 часа сутринта. Той изрази отчаяние от настояването на правителството да провежда смъртоносни и в крайна сметка неефективни полицейски акции във фавелите. „Това не решава проблема“, смята Силва. „Проблемът с престъпността в Рио трябва да се води на други места – не само във фавелите. Тук нямаме плантации с марихуана или кокаин. Тук нямаме фабрики за оръжие. Това не е борба с престъпността, а борба с бедността“, обяви той.

Глория Алвес, 65-годишна жителка на района на Алемао, наречен Палмейрас, каза, че е била събудена малко след 4 часа сутринта от лаещото си куче. Алвес отишла в банята си „и там се чул този залп от изстрели – толкова, толкова много изстрели. Беше ужасно“, каза тя. Стрелбата продължила около дома ѝ през целия ден. „Нямаме представа кога ще свърши всичко това“, добави тя. „Не е спряло. Не е свършило. И не знам кога ще свърши“, добавя жената.

Правозащитници и опозиционни политици изразиха възмущение от историческия ден на кръвопролитията. „Това, което се случва в Алемао и Пеня, не е операция – това е клане, организирано от държавата“, написа в X Лусия Марина душ Сантуш, член на щатския конгрес от лявата Работническа партия. Сантуш обвини властите, че са превърнали фавелите на Рио във „военни зони“ като част от неуспешната им „война срещу наркотиците“.

Войната с наркокартелите

С продължаващите полицейски операции и престрелки във вторник следобед, броят на жертвите може да нарасне. До вторник най-големият брой смъртни случаи по време на една полицейска операция се е случил през май 2021 г., когато 28 души са били убити по време на полицейско нападение срещу Жакарезиньо, друга голяма фавела, считана за крепост на Червеното командване.

През последните четири десетилетия тухлените фавели на Рио попаднаха все повече под контрола на тежко въоръжени престъпни групировки, предимно на Червената команда, Чистата трета команда и съзвездие от паравоенни банди, чиито редици често включват членове на силите за сигурност извън служба. През последните месеци Червената команда предприе мащабна офанзива за завземане на контрол над територии в Западен Рио, контролирани от паравоенни групировки, наречени милиции.

Кастро заяви, че полицията в Рио е поставена в повишена готовност поради опасения, че наркобосовете биха могли да наредят атаки в отговор на операцията, а във вторник следобед престъпници можеха да бъдат видени да се опитват да затворят някои от най-важните магистрали и пътища в града, включително този, водещ до летището. Докато стоеше на един от главните входове на Алемао във вторник следобед, наблюдавайки как влизат бронирани полицейски автомобили, местният активист Раул Сантяго каза, че ситуацията остава напрегната. Сантяго нарече убийствата „клане, брутален исторически момент в историята на този град... и на Бразилия като цяло“. „Военните“ полицейски операции не бяха нещо ново за Рио, каза Сантяго. „Но те оставят дълбоки следи върху тези, които живеят във фавелите... За пореден път фавелата кърви, за пореден път броим все по-голям брой тела“, добави той.