"Нула долара в касата": Съветът за мир на Тръмп, в който България се натресе, се оказа кух

В касата на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мир няма нито цент - въпреки обещаните за него 17 милиарда долара, организацията е в пълен политически и правен застой и в нея не постъпват никакви пари за проектите за възстановяване на Газа.

Припомняме, че президентът на САЩ обяви за първи път за своя Съвет през септември 2025 г., а официалното учредяване стана по време на форума в Давос на 22 януари 2026 г. Тръмп поиска по 1 милиард долара такси за "доживотно членство" от световните лидери и определи Съвета си като една от "най-значимите" създавани някога международни организации. Държавите членки обещаха тогава 7 милиарда долара за планове за възстановяване на Газа, а самият Тръмп - още 10 милиарда долара финансиране от САЩ.

Четири месеца по-късно нищо от това не се случва, пише британският Financial Times. "Нула долара са депозирани" в Съвета, заявява един четиримата източника на изданието.

Вместо да използва фонда, администриран от Световната банка и одобрен от ООН, дарения за Съвета за мир са постъпили директно по сметката му в най-голямата банка в САЩ JPMorgan. Въпреки че Световната банка трябва да докладва за финансовото състояние на фонда за Газа на донорите и членовете на Съвета, не са въведени независими изисквания за прозрачност за сметката в JPMorgan, казва източник, запознат с договореностите.

Служител на Съвета за мир е заявил пред FT, че Съветът "ще докладва своите финанси" на собствения си изпълнителен съвет, който е съставен от служители на администрацията на Тръмп и други съветници, "в момент, който се сметне за подходящ".

Постъпилите вноски от Мароко в размер на около 20 милиона долара,например, са отишли за финансирането на офиса на Николай Младенов, "висшия представител" за следвоенна Газа, и за заплатите за палестинския технократски комитет, който Съветът е сформирал, за да управлява Ивицата, посочва източник.

Държавният департамент на САЩ възнамерява да преразпредели около 1,2 милиарда долара от средствата, отделени като държавна помощ, за проекти, свързани със Съвета. Висш съветник на Конгреса заяви: "Нищо от тези пари [не е отишло в Съвета]. Нищо от тези пари не се управлява от Съвета за мир."

Държавният департамент иска да предостави около 50 милиона долара директно на Съвета за финансиране на операции, но това също все още не е разпределено. Длъжностни лица увериха Конгреса, че Съветът няма да има право да използва средствата, докато не бъде въведен финансов контрол, необходим за получаване на американски държавни средства, според съветника на Конгреса.

Изданието припомня, че зетът на Тръмп Джаред Къшнър представи лъскави модели за футуристична Газа, задвижвана от изкуствен интелект, пълна с блестящи кули и луксозни удобства. Неотдавнашно проучване на ЕС, ООН и Световната банка изчисли, че ще са необходими над 70 милиарда долара за възстановяването на Газа през следващото десетилетие.

Американските законодатели оказват натиск върху администрацията на Тръмп да даде повече информация относно Съвета, неговите операции и правен статут. Някои поставят под въпрос дали той отговаря на законовия праг, за да се квалифицира в САЩ като международна организация, отговаряща на условията за получаване на средства от бюджета, но все още не са получили отговори от Държавния департамент.

Припомняме, че България се включи в инициативата на Тръмп като една от държавите-учредителки като на 22 януари 2026 г. в Давос бе изпратен премиерът в оставка Росен Желязков, за да подпише учредителната харта. Решението бе изключително спорно, а по-късно правителството обяви, че участието е доброволно и не включва финансов ангажимент за България.

