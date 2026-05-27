Първо предрече възхода на Тръмп, а сега ще го детронира: Сценарист на "Семейство Симпсън" влиза в битката за Белия дом (ВИДЕО)

Дан Грини, дългогодишен сценарист и продуцент на анимационния сериал "Семейство Симпсън", носител на награда "Еми", обяви кандидатурата си във вторник, 26 май, описвайки себе си като "прогресивен републиканец в традицията на Ейбрахам Линкълн и Теди Рузвелт". Видеото, с което Грини обявява кампанията си, изтъква славата му сред феновете на "Семейство Симпсън" като творческия гений с ясновидски дарби, написал пророческия епизод от 2000 г. "Барт в бъдещето". В епизода Лиса Симпсън е изобразена като първата хетеросексуална жена президент на Съединените щати, недоволна от "бюджетната криза", която ѝ е оставил предшественикът ѝ, "президент Тръмп". Облечен в роба и перука на пророк, намеквайки за това, че някои го наричат "Пророкът", 61-годишният Грини "предсказва" политическо отчаяние от страна на сегашната Републиканска партия.

"Тръмп, Ванс, милиардерите, кариеристите и страхливците и в двете партии са обърнали гръб на Съединените щати", казва той. "За тях това са пари, власт и сигурност, но не и за вас. В Америка правителството трябва да работи за всички. Демокрация за всички, отчетност за всички, просперитет за всички. Трябва да възстановим това", продължи той. "Бих искал да помогна, но не съм адвокат. Аз съм просто самопровъзгласил се за пророк… който е учил право, завършил е, издържал е адвокатския изпит… Чакайте! Аз съм адвокат!" След това Грини се превръща в изряден политик, за да представи кандидатурата си.

"Програмата му включва възстановяване на демократичните норми, наред с прогресивни политики като всеобщо здравеопазване и "Зеленият нов курс", обединени под централната идея на кампанията за изграждане на Америка, която работи за всички", се казва в прессъобщение от предизборния щаб на Грини.

Някои може да се изненадат, че Грини се кандидатира като републиканец. Но четирикратният носител на "Еми", който е писал сценарии и за сериалите "Офисът" и "Борат", признава, че "от време на време е гласувал за републиканците". От кампанията му заявяват, че кандидатурата му е "усилие да ангажира американците отвъд идеологическите различия, включително и в републиканската база", както и "опит да се преодолеят дълбоките разделения и да се обърне внимание на по-широкото чувство за обща национална цел".

Грини завърши обявяването на кампанията си с шега, като се позова на скандалната си репутация: "Що се отнася до това какво ще се случи по-нататък… просто ще трябва да изчакаме и да видим. Поне вие ще трябва. Аз всъщност знам как ще се развият нещата."

Да предвидиш Тръмп

Преди първото избиране на Тръмп през 2016 г. Грини разказа за написването на "Барт в бъдещето" 16 години по-рано. В интервю за "The Hollywood Reporter" той обясни, че сюжетът не е бил толкова свързан с предсказването на неочакваната предизборна кампания и последвалата победа, колкото с "предупреждение към Америка" относно вече излизащата от контрол политическа култура.

"Важното е, че Лиса поема президентския пост, когато Америка е в безизходица. Имахме нужда тя да се сблъска с проблеми, които са извън нейните възможности да реши, всичко да се обърка колкото се може повече, и затова поставихме Тръмп за президент преди нея", спомня си той. "Това просто изглеждаше като логичната последна спирка, преди да се стигне до дъното. Идеята беше предложена, защото съответстваше на визията за Америка, която полудява." Макар че не е могъл да предвиди политическото бъдеще, докато пише епизода или когато сюжетната линия се реализира, Грини изглежда прав в своята донякъде апатична оценка от 2016 г., че шокиращото съвпадение в "Барт в бъдещето" няма да доведе до никакви широкомащабни политически промени.

"Радвам се, че получаваме цялото това внимание, но не мисля, че това ще предизвика така дългоочакваната преоценка на епизода ми, на която се надявах", каза той тогава. "Семейство Симпсън" винаги е приемало по някакъв начин преувеличената страна на американската култура… и Тръмп е просто олицетворение на това."

По същото време Грини даде интервю и за "The Washington Post", в което изрази малко по-мрачна гледна точка, която вероятно се е развила с годините и е подхранила най-новите му политически мотиви. За Тръмп Грини каза пред: "Той прилича на герой от "Семейство Симпсън" – напълно се вписва там, по един преувеличен начин. Но сега, когато се кандидатира за президент, аз го виждам в много по-мрачна светлина. В старите времена той изглеждаше някак симпатичен, по един надут начин", продължи сценаристът, добавяйки, че "никога" не би предвидил действителната кампания на Тръмп и не е вярвал, към момента на публикуването на интервюто през май 2016 г., че риалити звездата, превърнала се в политик, има шанс да спечели Белия дом.

Той се запита иронично дали стилът на контракултурна комедия, на който "Семейство Симпсън" разчита от десетилетия, е дал тласък на антиестаблишмента, който в крайна сметка породи президентството на Тръмп. "Виня културата на комедията", каза Грини тогава. "Изглежда, че сме прекалили."

Грини е един от първите, които официално обявиха кандидатурата си за 2028 г., особено в Републиканската партия, където предполагаемите фаворити са членове на настоящата администрация. Смята се, че двамата основни претенденти от Републиканската партия ще са вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, като последният се класира трети в първичните избори на Републиканската партия през 2016 г., които в крайна сметка спечели Тръмп, припомня "People".