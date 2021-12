Известен рапър беше убит на концерт в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Американският рапър Drakeo the Ruler е починал, след като е бил намушкан с нож на музикален фестивал в Лос Анджелис. 28-годишният изпълнител, чието истинско име е Даръл Колдуел, е трябвало да участва във фестивала Once Upon a Time in LA в събота вечер. Неговият агент потвърди смъртта му пред няколко американски медии, предава БГНЕС.