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Извън обсега на Китай: САЩ ще складират оръжия в Австралия

16 юни 2026, 13:14 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Извън обсега на Китай: САЩ ще складират оръжия в Австралия

Американската армия планира да съхранява боеприпаси и оръжейни системи на източното крайбрежие на Австралия, като най-вече се обсъжда районът на Порт Кембла в щата Нов Южен Уелс на около 80 км южно от Сидни.

Изборът на югоизточна Австралия не е случаен. Военните анализатори от години посочват, че този район е значително по-защитен в сравнение със северната част на континента, тъй като е извън обсега на китайските ракети с голям обсег. Австралия все по-често се разглежда като стратегически тил за американските сили в Индо-Тихоокеанския регион.

Планът се вписва в по-широкото военно сътрудничество между САЩ, Австралия и Великобритания по пакта AUKUS. В рамките на това партньорство Вашингтон вече разширява военното си присъствие в Австралия, включително чрез разполагане на подводници и военен персонал.

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От 2027 г. в австралийската военноморска база HMAS Stirling край Пърт се очаква на ротационен принцип да бъдат базирани до четири американски и една британска атомна подводница.

Разширяването на военната инфраструктура в Австралия е част от стратегията на САЩ за сдържане на Китай в Индо-Тихоокеанския регион на фона на напрежението около Тайван и Южнокитайско море.

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Австралия Китай САЩ американска армия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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