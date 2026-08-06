Канадският премиер елегантно натри носа на Тръмп след поредна обида (ВИДЕО)

"Канада е отвратителна. Обичам канадците, но те са отвратителни – ръководството им е отвратително". Поредните скандални думи на американския президент Доналд Тръмп, който пак надъхваше свои симпатизанти по време на поредното политическо събитие. Защо Канада е "отвратителна" - години наред тя била сред държавите, които "прецаквали" САЩ икономически. Всъщност използваната от Тръмп думичка на английски език може да бъде преведена и далеч по-нецензурно. А сред останалите изброени от него такива държави бяха Китай, Япония, Южна Корея:
Trump on Canada:— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Canada is nasty. They are nasty.
I love the people, but their leadership is nasty. pic.twitter.com/U8l2bGlEIB
Тръмп обаче получи доста достоен своеобразен отговор от канадския премиер Марк Карни. Карни обясни, че Канада е горда да е член на Международния наказателен съд в Хага – институция, която САЩ не признава, а при управлението на Тръмп буквално се бори тя да бъде закрита, като самият Тръмп съвсем наскоро не скри тази си амбиция. Канадски съдия (Кимбърли Прост) вече е от почти година под американски санкции, защото е част от Международния наказателен съд – но Карни каза, че Канада с всички сили ще продължи да го подкрепя. Всъщност нито САЩ, нито Русия признават юрисдикцията на съда и по този начин съвсем открито и лицемерно, наред с други големи държави, не желаят да попаднат под шапката на международно правосъдие, което не зависи само от тях. – ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ – също
Canada's Carney:— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
Canada is a proud member of the International Criminal Court.
We support it with funding, we support it with personnel, we support it with our values, we support it with our actions.
We will continue to do so.
Our support for the ICC is unequivocal. pic.twitter.com/ErNb0pdQNc
Освен това – Карни кратко и ясно каза, че няма особено доверие в президента на ФИФА Джани Инфантино. Инфантино е известен с близките си връзки с Тръмп и буквално с постоянното подмазване спрямо американския президент - ОЩЕ: Вот на недоверие: УЕФА гласува за отстраняване на Инфантино от ФИФА, ако той не подаде оставка
Canada's Carney on FIFA:— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
I don't have confidence in Mr. Infantino after this point. pic.twitter.com/MFX2B3s23h
И за капак – аутокюто по време на пресконференцията аутокюто на Карни се повреди и той го съобщи на висок глас. "Няма да казвам, че е конспирация, както би казал определен световен лидер", уточни той – явно пак визирайки елегантно Тръмп.
Canada's Carney takes a jab at Trump:— Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
I would like to inform you that the teleprompter has ceased to function.
Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy. pic.twitter.com/SsrZv5hj8J