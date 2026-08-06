Кабинетът "Радев":

Канадският премиер елегантно натри носа на Тръмп след поредна обида (ВИДЕО)

06 август 2026, 9:13 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Канадският премиер елегантно натри носа на Тръмп след поредна обида (ВИДЕО)

"Канада е отвратителна. Обичам канадците, но те са отвратителни – ръководството им е отвратително". Поредните скандални думи на американския президент Доналд Тръмп, който пак надъхваше свои симпатизанти по време на поредното политическо събитие. Защо Канада е "отвратителна" - години наред тя била сред държавите, които "прецаквали" САЩ икономически. Всъщност използваната от Тръмп думичка на английски език може да бъде преведена и далеч по-нецензурно. А сред останалите изброени от него такива държави бяха Китай, Япония, Южна Корея:

Тръмп обаче получи доста достоен своеобразен отговор от канадския премиер Марк Карни. Карни обясни, че Канада е горда да е член на Международния наказателен съд в Хага – институция, която САЩ не признава, а при управлението на Тръмп буквално се бори тя да бъде закрита, като самият Тръмп съвсем наскоро не скри тази си амбиция. Канадски съдия (Кимбърли Прост) вече е от почти година под американски санкции, защото е част от Международния наказателен съд – но Карни каза, че Канада с всички сили ще продължи да го подкрепя. Всъщност нито САЩ, нито Русия признават юрисдикцията на съда и по този начин съвсем открито и лицемерно, наред с други големи държави, не желаят да попаднат под шапката на международно правосъдие, което не зависи само от тях. – ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ – също

Освен това – Карни кратко и ясно каза, че няма особено доверие в президента на ФИФА Джани Инфантино. Инфантино е известен с близките си връзки с Тръмп и буквално с постоянното подмазване спрямо американския президент - ОЩЕ: Вот на недоверие: УЕФА гласува за отстраняване на Инфантино от ФИФА, ако той не подаде оставка

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И за капак – аутокюто по време на пресконференцията аутокюто на Карни се повреди и той го съобщи на висок глас. "Няма да казвам, че е конспирация, както би казал определен световен лидер", уточни той – явно пак визирайки елегантно Тръмп.

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Доналд Тръмп Канада САЩ Марк Карни
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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