Кабинетът "Радев":

На първия урок: Инструкторка по летене приземи самолет на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

06 август 2026, 21:13 часа 1788 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
На първия урок: Инструкторка по летене приземи самолет на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

21-годишна инструкторка по летене кацна с учебния самолет на магистрала. Това се случи по време на първия урок на нейна ученичка. До аварийното кацане се е стигнало след авария в машината. Изведнъж пилотската кабина се изпълнила с изпарения, а налягането на маслото внезапно започнало да спада по време на полет над Флорида.

Емили Шелтън осъзнала, че няма да успеят да се върнат до летището, обявила спешно положение и приземила самолета на междущатска магистрала 10. Тя успяла да избегне колите и знаците по пътя, като каца напълно безопасно. При инцидента няма пострадали, а службата за полетите разследва причината за повредата.

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магистрала аварийно кацане самолет
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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