На първия урок: Инструкторка по летене приземи самолет на магистрала в САЩ (ВИДЕО)

21-годишна инструкторка по летене кацна с учебния самолет на магистрала. Това се случи по време на първия урок на нейна ученичка. До аварийното кацане се е стигнало след авария в машината. Изведнъж пилотската кабина се изпълнила с изпарения, а налягането на маслото внезапно започнало да спада по време на полет над Флорида.
✈️ 21-year-old flight instructor lands plane on motorway — during her student’s very first lesson— NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026
Oil fumes filled the cockpit and the oil pressure suddenly dropped during a flight over Florida. Emily Shelton realised they would not make it back to the airport, declared an… pic.twitter.com/G5GrWzmTP6
Емили Шелтън осъзнала, че няма да успеят да се върнат до летището, обявила спешно положение и приземила самолета на междущатска магистрала 10. Тя успяла да избегне колите и знаците по пътя, като каца напълно безопасно. При инцидента няма пострадали, а службата за полетите разследва причината за повредата.