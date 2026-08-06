Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп обяви защо иска да сключи споразумение с Иран, прави се на жалостив

06 август 2026, 6:10 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обяви защо иска да сключи споразумение с Иран, прави се на жалостив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още би предпочел да сключи споразумение с Иран, за да се избегнат ненужни жертви, предаде АП. "Бих предпочел да сключа споразумение, защото не искам да убивам хора", заяви той по време на митинг в Лас Вегас. Още: Тръмп твърди, че преговаря с Иран, Техеран отрича (ВИДЕА)

Президентът на САЩ отбеляза, че преговорите продължават и че засега не знае какво ще се случи по-нататък.

Той отново заяви, че иранските власти наскоро са се свързали с него и са го помолили да отмени масираните удари, които САЩ възнамеряваха да нанесат по Иран през изминалия уикенд. 

Тръмп даде на Иран "последен шанс": Да отвори Ормуз, иначе следва унищожение

Снимка: Getty Images

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп притиска Иран да сключи споразумение с Оман относно отваряне на Ормузкия проток - в противен случай Ислямската република щяла да бъде подложена на "опустошителни" въздушни удари. „Искам да им дам последния шанс, преди да ги унищожим“, заяви републиканецът, цитиран от Bloomberg и The Guardian. „Ще разберете днес или утре. Искам да кажа, че нещата ще се развият бързо, така или иначе. Не е много сложно".

„Първият етап е отварянето на проливите. Вторият етап ще бъде денуклеаризацията“, каза той на церемонията по подписването на изпълнителна заповед в Белия дом, където му беше зададен въпросът къде ще се проведат преките преговори с Иран. „Това ще отнеме малко време, но… ние сме твърдо решени да го постигнем", добави Тръмп.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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