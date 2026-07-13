"Не мога да умра, трябва да санкционирам Русия": Убит ли е сенатор Линдзи Греъм от службите на Кремъл? (ВИДЕО)

Американският сенатор Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), който почина внезапно в събота, 11 юли, е прекарал последните си седмици в подготовката на амбициозна нова инициатива за нормализиране на отношенията между Саудитска Арабия и Израел, фокусирал се е и върху мащабния си пакет от санкции срещу Русия. Това съобщи кореспондентът на американското издание Axios Барак Равид, позовавайки се на няколко свои разговора със 71-годишния Греъм през последните седмици.

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В последните часове Греъм е говорил с Тръмп за санкциите и за Украйна

В събота вечерта сенаторът е разговарял по телефона с президента Доналд Тръмп и го е информирал за неотдавнашното си пътуване до Украйна, както и за законопроекта за наказателни мерки срещу Москва, който искаше Сенатът да гласува в най-скоро време.

В петък Греъм се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Киев и също така посети производствената база на компанията SkyFall, където разгледа тежките бомбардировъчни дронове Vampire, дроновете Shrike FPV в няколко варианта и прехващачите P1-SUN. Сенаторът заяви, че САЩ биха допуснали голяма грешка, ако не си сътрудничат с Украйна в областта на дроновете.

US Senator Lindsey Graham visited SkyFall’s production site in Ukraine, where he reviewed Vampire heavy bomber drones, Shrike FPV drones in several variants, and P1-SUN Shahed interceptors. SkyFall also presented new technologies expected to reach the battlefield soon and… pic.twitter.com/oIrbxAvLcL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 11, 2026

Законопроектът на Линдзи Греъм за мащабни санкции срещу Русия предвиждаше 500% мита за държавите, които купуват руски нефт и газ. Той имаше 85 съавтори в Сената. Сега Конгресът е призован да приеме законопроекта след смъртта на сенатора, като не е ясно какви поправки са нанесени в него, предава The Hill.

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Що се отнася до последния разговор на Тръмп с Греъм, президентът е казал на сенатора, че се готви да нанесе нови удари срещу Иран след поредната атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Човек, който е разговарял с Греъм малко след това, споделя пред Axios, че сенаторът се е оплакал, че не се чувства добре. Когато е бил приканен да потърси незабавно медицинска помощ, Греъм е отговорил, че ще го направи в неделя сутринта, 12 юли, след като приключи участието си в предаването Meet the Press по NBC. След това сенаторът се пошегувал: „Не мога да умра сега. Все още трябва да се справя със санкциите срещу Русия, да разреша въпроса с Иран и да осъществя нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия". Той е починал няколко часа по-късно.

Снимка: Getty Images

Според изявление от офиса му сенаторът е починал в дома си във Вашингтон от аортна дисекация (разкъсване на вътрешния слой на аортата, позволявайки кръвта да проникне и да разслои стената ѝ), причинена от атеросклеротично сърдечносъдово заболяване.

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Тръмп: "Мислех, че Линдзи ще живее вечно"

По заповед на Тръмп американските знамена пред Белия дом бяха спуснати наполовина в памет на сенатора, който имаше своите конфликти с президента, но беше един от най-верните му съюзници.

U.S. flags at the White House have been lowered to half-staff by Trump’s order in memory of Senator Lindsey Graham



Earlier, commenting on Graham’s sudden death, Trump called him “one of the greatest people and senators he had ever known.” The U.S. president also said that he… https://t.co/QfiDcWmbze pic.twitter.com/eQ1H0jc1li — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

По-рано, коментирайки внезапната смърт на Греъм, Тръмп го нарече „един от най-великите хора и сенатори, които някога е познавал“. Американският президент също така заяви, че е разговарял с Линдзи Греъм по телефона и е обсъждал законодателни въпроси с него в деня преди смъртта му. Републиканецът определя сенатора като "член от семейството му".

„Мислех, че Линдзи ще живее вечно. Казах му: „Линдзи, ти ще живееш вечно". И той трябваше да постигне голяма победа. Трябваше да спечели с голяма преднина. Такъв беше планът", коментира Тръмп темата за потенциалното преизбиране на Греъм за сенатор през ноември - поне такива бяха плановете.

Trump: “I thought Lindsey would live forever. I told him, ‘Lindsey, you’re going to live forever.’ And he was supposed to achieve a big victory. He was supposed to win by a wide margin. That was the plan.” https://t.co/OT3B9uQJEI pic.twitter.com/ejifQtGR3f — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

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Руските пропагандисти ликуват. Има ли нещо общо Кремъл със смъртта на сенатора?

Руските пропагандисти реагираха на смъртта му с открито ликуване и подигравки, защото Греъм беше един от "ястребите" във външната политика на САЩ спрямо Москва и нуждата от оказване на максимален натиск срещу нея. Сенаторът яростно подкрепяше Украйна.

Руският опозиционен анализатор и деятел Игор Ейдман междувременно прокара теорията, че Линдзи Греъм вероятно е бил убит от разузнавателните служби на Кремъл - нещо, което не се потвърждава от изявлението на офиса му за причината за смъртта. Според социолога два фактора сочат обаче в тази посока - моментът и мястото. Москва, по думите му, е имала мотив - Греъм активно се застъпваше за засилване на натиска върху Русия и за подкрепа за Украйна. Наскоро той също така заяви, че Тръмп подкрепя неговия законопроект за въвеждане на нови „адски санкции“ срещу Руската федерация.

Той се смяташе за най-проукраинския политик в кръга на американския президент. Греъм насърчаваше военна помощ за Киев, включително ракети „Томахоук“, и лобираше за гаранции за сигурността на Украйна.

Ейдман твърди, че Кремъл може да е възприел сенатора като един от хората, повлияли на промяната в позицията на Тръмп и на отклоняването му от предишния подход към Русия.

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Като втори аргумент той посочи пътуването на Линдзи Греъм до Украйна. Според теорията на социолога е възможно по време на визитата да е било извършено отравяне, например чрез използване на вещество с бавно действие. Той предположи, че руските разузнавателни служби може да са използвали останалите си мрежи от агенти в Украйна, за да проведат такава операция.

Russian opposition figure Igor Eidman claimed that Lindsey Graham may have been killed by Kremlin intelligence services



According to sociologist Eidman, two factors point in this direction — the timing and the location.



Moscow had a motive: Graham actively advocated for… https://t.co/AbEeNZNQkd pic.twitter.com/K7G1i1xDkq — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Подобно мнение изрази и крайнодясната американска активистка Лаура Лумър. Тя призова за разследване на смъртта на сенатор Линдзи Греъм, като предположи, че Русия или Иран може да са замесени. Лумър свърза смъртта на 71-годишния политик с факта, че малко преди това Греъм се беше застъпил в Украйна за по-строги санкции срещу Русия. Тя припомни също, че руският идеолог Александър Дугин, наричан "Мозъкът на Путин", по-рано е призовал за неговото ликвидиране. „Русия ли току-що уби американски сенатор?“, написа Лумър.

„Смятам, че светът ще бъде по-добро място без Путин. Колкото по-скоро, толкова по-добре, и не ме интересува как точно ще го постигнем“, казваше Линдзи Греъм приживе - малко след началото на пълномащабната война на Русия в Украйна.

Video of the day: “I believe the world would be better off without Putin. The sooner, the better, and I don’t care how exactly we make it happen”



A collection of Lindsey Graham’s strongest quotes — the hawk of American politics and a major supporter of Ukraine, who died… https://t.co/giS4qIPZzi pic.twitter.com/3CRwVZVD8l — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026